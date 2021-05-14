مخرج «اللي مالوش كبير»: فشله كان ممكن يقعدني بالبيت ويعطل ياسمين سنين

كشف مصطفى فكري، مخرج مسلسل «اللي ملوش كبير»، عن كواليس العمل فني، قائلا إنّ فشل المسلسل كان من شأنه تعطيل ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي لفترة طويلة عن الفن، مضيفا: «فشل المسلسل كان ممكن يقعدني في البيت».

وأضاف «فكري»، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، أنّه استعان بمخرج أكشن متخصص في مشاهد الخناقات بالمسلسل، والمخرج يعد مرآة الممثل، ومنذ البداية كان يرى أنّ ياسمين عبدالعزيز ليست ممثلة كوميدية فقط، ولكن مع هذا المسلسل أصرت على الظهور بشكل مختلف.

وتابع مصطفى فكري، مخرج مسلسل «اللي ملوش كبير»: «كان صعبان عليا إنها حاصرة نفسها في الكوميديا فقط، وياسمين اشتغلت جامد على الدور ده وفاجئتني كتير، ومكانتش ياسمين هتعمل كدة خاصة في فترة السجن، لدرجة قولتلها متطلعيش بمكياج بعد كده إنتي شكل أحلى من غير، ولقيتها محطتش مكياج في المشهد فشابوه ليها الصراحة».

وأشار مصطفى فكري، مخرج مسلسل «اللي ملوش كبير» إلى أنّها اكتسبت رصيدا كبيرا لدى الجمهور جعلها تتنازل عن بعض الأمور، وعلى سبيل المثال تخليها عن المكياج في بعض المشاهد.

وأوضح المخرج مصطفى فكري، أنّ المسلسل كانت فكرته في البداية غير ما عرض، وبعد الوصول للحلقة الثالثة أبدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عدم اقتناعها فجأة بالمسلسل ورغبت في فكرة جديدة.

مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، إيمان السيد، محمود حافظ، بدرية طلبة، عايدة رياض، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.