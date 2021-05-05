أول رد من عمرو محمود ياسين بعد إلغاء ياسمين عبدالعزيز متابعة حسابه

كشف الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، مؤلف مسلسل «اللي مالوش كبير»، عن ما يتردد بنشوب خلافات بينه وبين الفنانة ياسمين عبدالعزيز بطلة المسلسل، بشأن رفضها النهاية، وإصرارها على تغييرها، وأنها عملت إلغاء متابعتها له على موقع «إنستجرام».

أول رد من عمرو محمود ياسين بعد إلغاء ياسمين عبدالعزيز متابعته عبر إنستجرام

وأكد عمرو محمود ياسين في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن النهاية التي تم تصويرها في المسلسل، هي التي كتبها ولم يعترض أحد أو يطلب تغييرها: «تم تنفيذها زي ما أنا كاتبها ومحدش طلب أصلا التغيير فيما يخص النهاية».

وأضاف مؤلف مسلسل «اللي مالوش كبير»، أن بالنسبة لمسألة المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي: «هي مسألة شخصية، مالهاش علاقة بالمسلسل والشغل».

وعن وجود خلافات بينه وبين ياسمين عبدالعزيز قال عمرو: «أنا كل اللي يفرق معايا دلوقتي، إني أتكلم عن الإيجابيات اللي حاصلة في المسلسل، والنجاح اللي حاصل، مش حابب أتكلم عن أي أمور سلبية».

وجدير بالذكر، أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز عملت على إلغاء متابعة السيناريست عمرو محمود ياسين بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، منذ عدة أيام، وتردد كثيرا أن السبب هو اختلاف بسبب نهاية مسلسل اللي مالوش كبير.

وذكر عمرو، أنه كان متوقع نجاح المسلسل، كونه مؤمن أن للنجاح معايير وضوابط: «إذا الواحد راح لها في أغلب الظن ربنا هيوفق وهيكرم وهتنجح، فأنا شايف أن كلنا اجتهدنا كأسرة مسلسل من كل العناصر، فبالتالي يفترض النتيجة تبقى جيدة، وأنا كنت أشعر إني كاتب محتوى كويس، والمحيطين بيا بيقولوا هايل، وأنا دايما حاسس اللي كاتبوا مش أحسن حاجة، ومش حلو، وده حاجة صحية الحمد لله، ومش عندي غرور» .

مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمود ياسين، محمود حافظ، إيمان السيد، أحمد الرافعي، دينا فؤاد، بدرية طلبة، بسنت النبراوي، جمال يوسف، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.