لليوم الثاني.. منح الآباء والأساقفة في كنائس الإسماعيلية لقاح كورونا

أجرت الفرق الطبية لليوم الثاني على التوالي، إجراءات منح الآباء القساوسة والأساقفة بجميع إدارات الإسماعيلية، لقاح كورونا داخل كنائس المحافظة.

وتوجهت فرق طبية بإدارة التل الكبير، برئاسة الدكتور سيد عبد الهادي، لكنيسة السيدة مريم العذراء، وأنهت منح الأب حبيب صابر، راعي الكنيسة، والأساقفة والعاملين في الكنيسة اللقاح.

وقال «صابر» خلال تلقيه اللقاح، إنه فرصة جيدة لمحاربة الفيروس اللعين، مشيراً إلى أن أطباء مصر هم مصدر الاطمئنان لكافه المواطنين.

وقال الدكتورسيد عبد الهادي، مدير الإدارة الصحية بالتل الكبير، إنه تم تفعيل مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بمكتب الصحة في ديوان الإدارة بالتل الكبير.

وتابع، أنه على الراغبين في الحصول على التطعيم التوجه إلى مركز تلقي الطعوم بديوان الإدارة بالتل الكبير الكائن بميدان التحريات بالتل الكبير والتسجيل والحصول على اللقاح.

وبالأمس، أنهت الفرق الطبية منح اللقاح للأنبا سرافيم، أسقف الإسماعيلية، وجميع الآباء والأساقفة بكنائس الإسماعيلية بمقر المطرانية بالمحافظة.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه استكمالا لتنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان للوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تم البدء بتطعيم جميع الآباء والقساوسة والعاملين بالكنائس، وفقا لخطة زمنية على مستوى المحافظة، مشيدا بجهود الكنيسة في رفع الوعي الصحي لدى أبنائها.

وقال إنه تيسيرا على المواطنين وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، توجهت فرق التسجيل الطبي والتواصل المجتمعي والتطعيمات، لإنهاء جميع إجراءات التطعيم بمقر المطرانية.

وأشاد الأنبا سارافيم، أسقف الإسماعيلية، بالمبادرة والقرارات والخطوات الجادة التي تتخذها الدولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وبالأخص مبادرة تلقيح المواطنين لحمايتهم من تداعيات الإصابة بالفيروس.