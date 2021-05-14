رحلات وخصومات وتعويض.. وسائل الدول لتشجيع سكانها على تلقي لقاح كورونا

تسارع مختلف دول العالم، لتطعيم أكبر عدد من سكانها لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، لمواجهة انتشار الوباء، خاصة مع ظهور سلالات جديدة متحورة، ذات أعراض متغيرة.

مسابقة مليون دولار فوق سن الـ18 للملقحين باللقاح

ويسعى مسؤولو كل بلد بشتى الطرق، إلى تشجيع السكان على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بوسائل متفاوتة، حيث أعلن حاكم ولاية أوهايو الأمريكية، أمس، عن إطلاق سحب «يانصيب»، للفوز بجائزة مليون دولار، شرط أن يكون المشاركون خضعوا للتلقيح المضاد لفيروس كورونا.

وحسبما أفاد تقرير «سكاي نيوز عربية»، يجب على المشاركين أن يكونوا أتموا سن الـ18 عاما، وأن يكونوا من المقيمين في أوهايو، ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

مسابقات بجائزة مادية في أمريكا وعروض من الشركات الخاصة

وبالتوازي مع تلك المسابقة، سيتم سحب قرعة مشابهة مخصصة للأشخاص الملقحين دون سن السابعة عشرة للحصول على منحة دراسية كاملة لأربع سنوات لمتابعة الدراسة في إحدى جامعات ولاية أوهايو.

في الولايات المتحدة أيضا، وفي إطار تشجيع المواطنين على تلقي اللقاح، تتسارع الشركات الخاصة على تشجيع موظفيها على تلقي لقاح كورونا، وتدفع بعد المتاجر الكبرى عدة تعويضات لموظفيهم الراغبين بتلقي اللقاح، منها صرف بدل تنقلات بمقدار 30 دولارا لموظفيها الراغبين في تلقي اللقاح.

أيضًا لتسريع مسيرة العجلة الاقتصادية، تسعى بعض الشركات لتقديم هدايا للزبائن حتى نهاية العام مقابل تقديمهم شهادة تثبت تلقيهم اللقاح.

احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول من حيث عدد الجرعات التي أعطتها للمواطنين، منذ أن بدأت التطعيمات في 14 ديسمبر الماضي، مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، حسبما نشرت وكالة بلومبيرج الأمريكية، فيما احتلت الإمارات المركز الأول عربيا.

تعويض مادي للمتضريين من اللقاح في سنغافورة

ليست الولايات المتحدة فقط هي التي تبادر بتشجيع مواطنيها على تلقي لقاح كورونا، حيث أعلنت سنغافورة أنها ستدفع 225 ألف دولار لمواطنيها والمقيمين على أراضيها تعويضا لكل واحد منهم، في حال تعرضهم إلى إعاقات شديدة من جراء لقاح "كوفيد-19".

رحلات ترفيهية في رومانيا

وتلك التعويضات جزء من برنامج تدعمه الدولة لمساعدة الأفراد المتضررين وعائلاتهم من اللقاحات التي توزعها الحكومة في حال وقوع آثار جانبية نادرة.

وفي رومانيا قامت بعض الشركات بتنظيم رحلات مجانية، إلى جانب سلسلة من المبادرات الحكومية لتسريع حملة التلقيح لسكانها.

«خصم التطعيم».. حملة شعبية في الكويت للتشجيع على تلقي اللقاح

وفي الكويت، وتحت هاشتاج «خصم التطعيم» انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حملة شعبية لتشجيع المواطنين على تلقي لقاح«كوفيد-19»، عبر وسائل التواصل الإجتماعي من جانب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب جريدة الجريدة الكويتية، يتم تقديم العروض المتنوعة لمن تلقي اللقاح، ولاقت الحملة رواجاً كبيراً انتشر صداها في وسائل التواصل الاجتماعي فيما بينهم.

في الإمارات عدم السماح لغير الملقحين بدخول بعض الأماكن

وفي الإمارات، وبحسب جريدة الرؤية الإماراتية، تدرس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد حركة غير المطعمين، تشمل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع، بحسب تصريح سابق، للمتحدث الرسمي باسم الهيئة الدكتور سيف الظاهري.

في مصر قوافل طبية لإعطاء المواطنين اللقاح أمام مكاتب البريد

وفي مصر، أشارت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى حملات التوعية الصحية التي تم تقديمها لأكثر من مليون مواطن بعشر محافظات، شملت المرور على الأسواق العامة، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، وصالونات الحلاقة، والمقاهي، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على القرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وتشجيعهم علي زيارة مراكز اللقاح.

ومن المنتظر إطلاق قوافل طبية لإعطاء المواطنين اللقاح أمام مكاتب البريد.