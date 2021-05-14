طريقة الاستفسار عن توافر المستحضرات الدوائية في الأسواق

تقدم هيئة الدواء المصرية عددا من الخدمات المختلفة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وذلك تيسيرا على المواطنين، وأبرز هذه الخدمات الاستفسار عن توافر المستحضرات الدوائية بالأسواق، وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها طريقة الاستفادة من خدمة الاستفسار عن توافر المستحضرات الدوائية على النحو التالي:

1) الدخول على موقع هيئة الدواء المصرية من هنـــــــــــــــا.

2) اختيار خانة خدمات هيئة الدواء المصرية.

3) الضغط على الاستفسار عن توافر المستحضرات الدوائية.

4) يتم ملء بيانات مقدم الاستفسار الأساسية التي تشمل الاسم ورقم الهاتف والبريد الالكتروني والمحافظة التابع لها، ورقم البطاقة.

5) يتم كتابة بيانات المستحضر محل الاستفسار التي تشمل اسم المستحضر باللغة العربية واسم المستحضر باللغة الإنجليزية، والاسم العلمي، والتركيز، والشكل الصيدلي سواء أقراص أو كبسولات أو غيرها، والغرض العلاجي للمستحضر، ثم رفع صورة المستحضر أو الروشتة.

6) توضيح تفاصيل الاستفسار وهل سبق المتقدم استخدام الدواء من قبل.

7) الضغط على خانة أوافق على الشروط والأحكام.

8) الضغط على خانة أنا لست برنامج روبوت.

9) الضغط على خانة إرسال.

وتتيح الخدمة الاستفسار عن مدى توافر المستحضرات الدوائية في السوق المصري، وذلك لكافة المواطنين، ومن ثم تقوم الإدارة المعنية بهيئة الدواء المصرية بالتواصل مع مقدم الاستفسار للإجابة على الاستفسار المقدم.

رقم التواصل المباشر مع هيئة الدواء المصرية

ويمكن التواصل المباشر مع هيئة الدواء المصرية على الخط الساخن 15301

يذكر أن هيئة الدواء المصرية، أوضحت أنه يتم التعامل مع البلاغات الواردة بسرية تامة وهى محمية بشكل كامل من قبل هيئة الدواء المصرية، بما في ذلك بيانات المستفسر، ولن يتم الافصاح عنها تحت أي ظرف من الظروف.