«الصحة»: لقاح «سبوتنيك» الروسي في انتظار موافقة هيئة الدواء المصرية

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن أول دفعة من لقاح أسترازينكا، سوف تصل إلى مصر خلال أيام، بعد الانتهاء من التعاقد، وتحويل المبالغ المستحقة من قبل صندوق تحيا مصر، كما أنها تنتظر وصول دفعة أخرى من لقاح سينوفارم الصيني، مشيرا إلى أن اللقاح الروسي «سبوتنيك»، ولقاح صيني آخر في انتظار الحصول على موافقة الطوارئ من هيئة الدواء المصرية.

شحنات خلال الربع الأول من العام

وأضاف «مجاهد» في مداخلة مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الخميس، أن هناك شحنات يتوقع أن تأتي خلال الربع الأول من 2021، تكفي لتطعيم الأطقم الطبية، العاملة في مستشفيات الفرز والعزل على مستوى الجمهورية، وبمجرد الانتهاء منهم سيتم البدء في تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشددًا على أن مصر حريصة على استمرار التدفق، والاستدامة في التطعيم، ولن تتوقف وسوف تستمر.

مأمونية اللقاحات

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أي لقاح جديد أو طعم جديد، تكون نسبة الاستجابة له من الناس قليلة في البداية، وتزداد مع الوقت، موضحا: «مصر عمرها ما هتدي لقاح إلا بعد التأكد من مأمونيته 100%، والوزارة توعي الأطقم الطبية بالحفاظ على أنفسهم، باعتبارهم خط الدفاع الأول، وهناك إقبال على اللقاح والأعداد تتزايد، سواء في مستشفيات العزل الرئيسية أو مستشفيات الحميات والصدر».

المرور بأكثر من موجة

ولفت إلى أن هناك انحسار في أعداد الإصابات، ومصر مرت بأكثر من موجة، وفي كل موجة تكون هناك وقت للذروة وبعدها تقل الإصابات، ولكن يجب أيضا -رغم الانحسار والبدء في تلقيح التطعيم- يجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، وهذا شيء مهم جدا.