انتهاء تشريح جثة فتاة وخالها قتلهما والد الأولى في الخانكة

أكد مصدر في الطب الشرعي، انتهاء إجراء الصفة التشريحية لجثتي فتاة ورجل قتلا على يد والد الفتاه في الخانكة بسبب خلافات أسرية، مشيرا إلى أنّ مشرحة زينهم استلمت في الساعات الأولي من صباح اليوم جثتي فتاة في العقد الثاني من العمر ورجل في العقد الرابع، وبالفحص تبين إصابتهما بطلقات نارية من طبنجة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الفتاة مصابة بعدة طلقات في منطقة الصدر والبطن، تسببت في تهتك ونزيف داخلي أدى إلى الوفاة، وبتشريح جثمان الرجل تبيّن أنّه مصاب بطلقتين في الصدر أسفرتا عن نزيف داخلي أدى إلى الوفاة.

وتابع المصدر أنّه جرى كتابة التقرير المبدئي الخاص بوفاة الضحيتين وجار إرساله للنيابة العامة، بينما التقرير النهائي الخاص بوفاة الضحيتين سيتم الانتهاء من كتابته خلال أسبوعين.

وتلقى مأمور مركز شرطة الخانكة بلاغا يفيد بأنّ عاطل اقتحم منزل طليقته بدائرة المركز وأطلق عده أعيرة نارية من سلاح ناري بحوزته على الموجودين في المنزل، ما أسفر عن مقتل ابنته وشقيق طليقته، وإصابة طليقته ونجله واثنين آخرين.

وبالانتقال والفحص تبين أنّ عاطل، باقتحام منزل أسرة طليقته وأطلق عليهم النار من طبنجة، بعد إتمام خطبه ابنته دون موافقته، وأسفرت الواقعة عن مقتل ابنته في العقد الثاني من العمر، وشقيق طليقته (خال المجني عليها) في العقد الرابع من العمر، وإصابة طليقته ونجلة واثنين آخرين، ونقل المصابين للمستشفي، ونقلت جثتي الضحيتين لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.