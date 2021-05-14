جريمة قتل مصنع 15 مايو: النيابة تأمر بحبس المتهمين بعد انتهاء التحريات

في واقعة شهدتها مدينة 15 مايو الأيام القليلة الماضية، عندما عثر موظف في أحد مصانع مدينة 15 مايو على جثة فرد أمن المصنع مقتولا وقت ذهابه إلى العمل صباحًا، ليقوم الموظف بإبلاغ الشرطة بالواقعة، وعلى الفور حضرت قوة من قسم مدينة 15 مايو وبدأت تحرياتها حول الواقعة.

طعنات متفرقة في جثة القتيل

وصلت قوة من قسم شرطة 15 مايو إلى موقع الحادث، لتجد جثة شخص، يعمل فرد أمن بالمصنع، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة، وبالمعاينة الأولية اتضح أن المجني عليه غارقًا في دمائه نتيجة عدة طعنات نافذة في أماكن متفرقة من جسده، ليبدأ رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة، ويكتشفوا أن الجريمة كانت بغرض السرقة، حيث قام الجناة بكسر باب غرفة الحسابات وسرقة الخزنة الموجودة بها.

كما لم يجد رجال المباحث جهاز الـ «DVR» الخاص بكاميرات المراقبة في مكانه، حيث قام الجناة بسرقته خشية افتضاح أمرهم وفي محاولة منهم لمحو أي دليل من الممكن أن يقود رجال الأمن إليهم.

التحريات تشير إلى مرتكبي الجريمة.. عامل سابق بالمصنع

من خلال تحريات رجال المباحث، والاستماع إلى أقوال الشهود وأقوال الموظف الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة، وبعد فحص جميع الكاميرات الموجودة والمحيطة بالمصنع وبالأماكن المجاورة له، توصلت رجال المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بالمصنع استعان بصديق له في تنفيذ الجريمة، بعدما قرر أن يسرق خزنة المصنع والاستيلاء على ما فيها من أموال.

تفاصيل ارتكاب الجريمة

بعد تقنين الإجراءات اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط مرتكبي الجريمة، وبمناقشتهما اعترف المتهم الأول، (عامل سابق بنفس المصنع)، بأنه أراد سرقة المصنع فاتفق مع صديقه (المتهم الثاني) على تنفيذ الجريمة، وذهبا إلى هناك يوم الجريمة.

ودخل المتهم الأول على فرد الأمن لسابقه معرفته به، ثم غافله بسلاح أبيض كان قد أعده لجريمته، وقام بتوجيه عدة طعنات به ليسقط المجني عليه أرضًا، وقام المتهم الأول بالدخول إلى المصنع وسرقة الخزنة من غرفة الحسابات ثم قام بسرقة الجهاز المسئول عن كاميرات المراقبة في المصنع وخرج إلى صديق (المتهم الثاني) وفرا هاربين، في الوقت الذي كانت تعلم فيه زوجة المتهم الأول بتفاصيل الجريمة، ما جعلها متهمة ثالثة في القضية.

تحرير المحضر وإحالة

بعد الانتهاء من التحريات، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت النيابة، بعد الاستماع إلى أقوال المتهمين، بحبسهم على ذمة التحقيقات بعدما وجهت لهم تهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة.