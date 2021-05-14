قارن قبل الشراء.. مواصفات الـ«جيتور X70» و«MG RX5»

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانات، في ظل المنافسات بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، وتتجدد كل عام المقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مقارنة بين سيارتين في فئة السيارات الـSUV الاقتصادية في السوق المصرية، بعد الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرًا، وهما مواصفات «جيتور X70» و«MG RX5».

مواصفات «جيتور X70»

تعتبر السيارة «جيتور X70» من أبزر الطرازات الصينية التي انتشتر في السوق المصرية، خاصة أنها تنتمي إلى فئة السيارات الـ«SUV» الاقتصادية.

- تتوافر السيارة ذات الـ7 مقاعد، بفئتين، الأولى يصل سعرها إلى 305 آلاف جنيه، والثانية بسعر 338 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 147 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 210 نيوتن/متر.

- يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 10 ثوان.

- استهلاك متوسط.

- تتوافر بأبعاد «4720 مم طول، و1900 مم عرض، و1695 مم ارتفاع».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 210 مم، ويصل طول قاعدة العجلات 2745 مم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 1260 لترًا، وسعة خزان الوقود 55 لترًا.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 180كم/ ساعة.

مواصافات الأمان في سيارة «جيتور X70»

- تتوافر بعدة مواصفات للأمان، منها «وسائد الهوائية، نظام الفرامل المانعة للإنغلق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم في الجر، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

تتوافر السيارة في السوق المصرية بفئتين مختلفة التجهيزات وأسعارها في السوق كالآتي:

1- الفئة الأولى: أتوماتيك/ COMFORT 2021 بسعر 304.800 جنيه.

2- الفئة الثانية: أتوماتيك/ LUXURY 2021 بسعر 337.800 جنيه.

- مواصافات «MG RX5»

- تقدم السيارة بمحرك 4 أسطوانات.

- سعة المحرك 1.5 لتر تيربو.

- يويد قوة 169 حصان عند 5600 لفة في الدقيقة.

- أقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر عند 1700: 4400 لفة في الدقيقة.

- متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

- سعة خزان الوقود 55 لترا.

- سعة الشنطة الخلفية 595 لترا.

الأمان و الراحة:

تتوفر بـ 4 وسائد هوائية، فتحة سقف كهربائية، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، مكيف هواء أوتوماتيك، ABS + EBD + ESP - نظام الثبات الإلكتروني.

ويجري تصنيعها في الصين، وتأتي السيارة في السوق المصرية بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- الفئة الأولى: إم جي أتوماتيك / CLASSIC 2021 بسعر 325 ألف جنيه.

2- الفئة الثانية: إم جي أتوماتيك / COMFORT 2021 بسعر 345 ألف جنيه.

3- الفئة الثالثة: إم جي أتوماتيك / LUXURY 2021 بسعر 375 ألف جنيه.