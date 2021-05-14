لقاءات وبرقيات وجولات تفقدية.. حصاد أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات سلّط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك في الفترة من 8 حتى 14 مايو 2021، والذي تضمن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى أنشطة رئيس الوزراء.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنّه جرى عقد اجتماع لمتابعة عدد من المشروعات التي تتعلق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكذا إحياء منطقة القاهرة التاريخية وممشى أهل مصر، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولي الوزارة والهيئة الهندسية.

وتضمنت الاجتماعات وفقا لما أبرزه التقرير، عقده اجتماعا لمراجعة عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومتابعة إجراءات الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالجة، وذلك بحضور وزيري الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولي الوزارتين والهيئة الهندسية، إضافة إلى عقد اجتماع مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولي الوزارتين والجهات المعنية، لمتابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقا للتقرير، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور وزير التنمية المحلية، لمتابعة عدد من الملفات المهمة، حيث طالب بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بصرامة، وشدد على مواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأرض الزراعية والتعدي على أراضي الدولة خلال إجازة العيد، كما عقد اجتماعا مع وزير قطاع الأعمال العام لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل جهود تطوير وإعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير، وتطورات تنفيذ مشروع السيارات الكهربائية مع الشركة الصينية.

وبشأن الأنشطة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض تقرير من رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، عن جهود اللجنة خلال شهر أبريل 2021، حيث رصدت اللجنة واستجابت لـ584 حالة تحتاج إلى تدخلات طبية، فضلا عن إصدار 92 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وإجراء 267 عملية جراحية.

وأجرى رئيس الوزراء جولة تفقدية لعدد من مشروعات الإسكان ومحاور الطرق في محافظة الجيزة، يرافقه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، حيث استهل جولته بتفقد الوحدات السكنية في مدينة حدائق أكتوبر لسكان المناطق العشوائية بالجيزة، ووجّه بالإسراع للانتهاء من المناطق الخدمية بالمشروع استعدادا لنقل الأهالي المستحقين لهذه الوحدات.

وشملت الأنشطة أيضا، تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال محور محمد أنور السادات (ترسا سابقا) خلال زيارته لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة، حيث استمع إلى شرح من محافظ الجيزة عما يتم من أعمال لاستكمال المحور، مشيرا إلى أنّه سيسهم في استيعاب الحركة المرورية بالمنطقة، إضافة إلى تفقد أعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر (محور ترعة الزمر سابقا)، في ختام جولته في محافظة الجيزة، حيث يعد المحور الجديد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة.

واستكمالا لما سبق، أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعرب فيه بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، كما جرى إرسال برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب عن تقديم أطيب التمنيات لشيخ الأزهر، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان.

وبشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاءه مع رئيس قطاع البنية التحتية بشركة (بكتل) الأمريكية للإنشاءات، وعدد من مسؤولي الشركة، حيث أكد سعي الحكومة لعقد شراكات تتضمن توطين الصناعات المتطورة، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة.