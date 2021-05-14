بنته اتخطبت بغير رضاه.. أب يرتكب مجزرة أسرية في القليوبية

كشفت أقوال شهود العيان والمصابين في مجزرة الخانكة التي ارتكبها عاطل بإطلاق الرصاص على أسرة طليقته خلال العيد في منزلهم، مما تسبب في مصرع ابنته وخالها وإصابة 4 آخرين بينهم زوجته وأبنه وهرب، أن سبب الحادث وجود خلافات بين المتهم الهارب وزوجته وجرى الطلاق بينهما منذ عام ونصف، مشيرين أنه يتعاطى المواد المخدرة، وتولت الزوجة تربية الأولاد بمساعدة أشقائها.

وقبيل الحادث، تقدم أحد الشباب لخطبة ابنته الضحية، فاعترض المتهم على الزواج، وأحضر سلاح ناري واقتحم المنزل وصوب تجاه المتواجدين، وهم طليقته وشقيقها وابنه وابنته وابن شقيق زوجته، وأصابهم بعدة طلقات نارية أسفرت عن الحادث.

نيابة الخانكة تقرر ضبط المتهم في مجزرة العيد بالخانكة

أمر المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة، تحت إشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بسرعة ضبط المتهم الهارب، كما جرى عمل مناظرة للجثتين وانتداب الطب الشرعي لتشريحهما والتصريح بالدفن عقب ذلك، وسؤال المصابين، وعمل معاينة لمكان الواقعة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ بقيام عاطل باقتحام منزل طليقته بمنطقة سرياقوس بدائرة المركز، مستخدما سلاح ناري «طبنجة»، وأطلق النار على المتواجدين بالمنزل مرتكبا مجزرة، ما أسفر عن مصرع نجلته وخالها، وإصابة طليقته ونجله واثنين آخرين.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحثي أشرف عليه العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وعلى الفور جرى الانتقال لمكان الحادث بمنطقة سرياقوس، لإجراء التحريات حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهم الهارب.

تحريات البحث الجنائي في مجزرة الخانكة

وبالفحص تبين اقتحام عاطل، هارب، محل إقامة طليقته بقرية سرياقوس في الخانكة «ف.ل.ع»، 35 عاما، وأطلق الأعيرة النارية من سلاح ناري «طبنجة 9 مم»، ما أسفر عن مصرع شقيق طليقته «أ.ل.ع»، 45 عاما، إثر تلقيه طلقة بالرأس، ونجلة المتهم «ص.م.ق»، 18 عاما، إثر تلقيها 4 طلقات بالصدر والبطن.

كما جرى إصابة كلا من «إ.س.م»، 25 عاما، بطلق ناري في الصدر، و«أ.ص.ل»، 29 عاما، نجل شقيق طليقة المتهم، مصاب بطلق ناري بالقدمين، و«ق.م.ق»، 26 عاما، نجل المتهم، مصاب بطلق ناري بالكتف، و«ف.ل.ع»، 35 عاما، طليقة المتهم، مصابة بكدمات وخدوش.

النيابة تستعجل تحريات المباحث حول الواقعة

وأمر المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة، بسرعة ضبط المتهم الهارب، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.