المترو: أكمنة سرية بالمحطات لمواجهة الظواهر السلبية خلال عيد الفطر

قال المهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بشركة مترو الأنفاق، إنّ هناك تنسيق كامل مع رجال شرطة النقل والمواصلات لعمل أكمنة سرية ثابتة بالمحطات، وأخرى متحركة داخل القطارات، مع وجود الشرطة النسائية خلال أيام عيد الفطر المبارك، لضبط أي مخالفات أو أشكال الظواهر السلبية والتصدي لها على الفور، وذلك على مدار ساعات التشغيل خلال أيام العيد.

وأضاف صبره، أنّ الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة، والتي تغطي جميع محطات مترو الأنفاق، وحركة القطارات بالخطوط الثلاثة، وهناك فرق موجودة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب، ما يجعل مرفق مترو الأنفاق الأكثر أمانا عند استقلاله.

وتابع أنّ الشركة تنفذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، منوها بأنّ الشركة لم ترصد أي حالات إصابات فيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور جائحة كورونا.

وأشار صبره، إلى أنّ هناك تعليمات مشددة من قبل المهندس علي الفضالي، رئيس شركة المترو، بمنع دخول أي راكب محطات المترو واستقلال القطارات، دون ارتداء الكمامات الطبية، للوقاية من كورونا، موضحا أنّ حركة مسير القطارات منتظمة على الخطوط الثلاثة للمترو، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

ومن جانبه، وأوضح أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي بشركة مترو الأنفاق، أنّ الشركة لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع مستخدمي مرفق مترو الأنفاق، لاستقبال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات على مدار ساعات التشغيل، وبشكل فوري من خلال الخط الساخن 16048 والرقم المخصص لخدمة واتس آب 01221116048 أو على الموقع الرسمي للشركة Cairometro.gov.eg أو من خلال أبليكيشن الموبايل مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وأيضا عبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على فيس بوك.