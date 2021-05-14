وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيم الأقباط بلقاح كورونا

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد «كوفيد 19» بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، خاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية، وتزامنا مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور على كنيسة يوسف بك، وجمعية نهضة الشباب القبطي الأرثوذكسي بالزقازيق، وكنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب بههيا، لمتابعة عمليات تطعيم المواطنين.

وتابع وكيل الوزارة، تطعيم المواطنين من الأخوة الأقباط بلقاح كورونا، والتأكد من انتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعاملين بالكنائس، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، كما تأكد وكيل الوزارة من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وكذلك من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأكد «مسعود» بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الفطر، والإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مشيراً إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».