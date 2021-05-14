توفي بكورونا والفشل الكلوي.. تعرف على آخر ظهور لمحمد ريحان في رمضان

غيّب الموت الفنان القدير محمد ريحان قبل قليل في مستشفى الزقازيق الجامعي، بعد إصابته بفيروس كورونا والفشل الكلوي، حيث شعر بإرهاق بسبب ارتفاع ضغط الدم، ودخل على إثرها للعناية المركزة.

وفاة محمد ريحان بسبب كورونا

وقبل وفاته بأيام قليلة، كان ريحان في لوكيشن مسلسل موسى لتصوير مشاهده مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سلامة، حيث قتلت الشخصية التي جسدها ريحان في أحداث مسلسل موسى.

وقبل أسبوع، وجّه المخرج محمد سلامة الشكر عبر صفحته الشخصية، قائلا: «أحب أشكر الأستاذ محمد ريحان، رغم إن التصوير كان مجهد جدا جدا بالنسبة له، لكنه صور في ظروف صعبة جدا، أكتر واحد صور في مشاهد المطر في عز البرد في شهر يناير، وصور يوم الفضيان في عز السقعة، وطلع الجبل صور وهو متحمس ومقالش أنا سني لا يسمح، كان بيكون موجود في التصوير عدد ساعات كبيرة، كان طول الوقت عنصر دعم، شكرا يا أستاذ».

دارت أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وسلّطت الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ليتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أنّ حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.

مسلسل موسى من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان وسمية الخشاب ورياض الخولي وسيد رجب وهبة مجدي.