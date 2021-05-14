عاجل.. وفاة الفنان محمد ريحان بعد صراع مع المرض

أعلن الفنان أحمد صادق، وفاة الفنان محمد ريحان، وذلك عبر تدوينة على حسابه بفيس بوك، وذلك بعد وعكة صحية تعرض لها الأيام السابقة، استدعت نقله للعناية المركزة فى مستشفى الزقازيق الجامعي، لكنه خرج بعد استقرار حالته الصحية.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل في مسلسل «موسى» للمخرج محمد سلامة، حيث قدّم شخصية «صالحين» جد «موسى»، الذي أدى دوره محمد رمضان، حيث كان يعاني من تدهور حالته الصحية أثناء التصوير، ما دفع المخرج إلى شكره.

وقال المخرج محمد سلامة: «أحب أشكر الأستاذ محمد ريحان.. رغم إن التصوير كان مجهد جدا جدا بالنسبة له، إلا أن الأستاذ صور في ظروف صعبة جدا، أكتر واحد صور في مشاهد المطر في عز البرد في شهر يناير وصور يوم الفضيان في عز السقعة والثلج، طلع الجبل صور وهو متحمس ومقالش أنا سني لا يسمح، كان بيكون موجود في التصوير عدد ساعات كبيرة، كان طول الوقت عنصر دعم.. شكرا يا أستاذ».

وشارك الفنان الراحل محمد ريحان على مدار حياته في مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية اقتربت من 150 عملا، أشهرها «إمام الدعاة»، «سوق العصر»، «أيام السادات»، «نسر الشرق» وغيرها من الأعمال.