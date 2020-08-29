محمد ريحان: اكتشفت أحمد زكي ودلال عبدالعزيز في المسرح المدرسي بالشرقية

كشف الفنان محمد ريحان، أن بداياته الفنية كانت في المسرح المدرسي بمحافظة الشرقية، مطالبًا وزارة التربية والتعليم، بجلب مدرسين متخصصين لاكتشاف المواهب من طلاب المدارس.

وقال "ريحان"، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "ten"، إنه كان مخرجا في المسرح المدرسي، واكتشف دلال عبدالعزيز وممدوح درويش وسناء يونس، في مدرسة النجاح الثانوية، واكتشف أحمد زكي في مدرسة الصنايع، لافتًا أنهم كانوا يقيمون مهرجانات فنية في المدارس، واكتشفوا عددا من النجوم.

وأشار "ريحان"، أنه حاول الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية من أجل إشباع هوايته، لافتًا أنه فشل في الانضمام للمسرح من المحاولة الأولى، ونجح في المحاولة الثانية، وتخرج الأول على الدفعة وتم تعيينه معيدًا هناك لمدة 3 سنوات، لافتًا أنه تم اعتماده في الإذاعة المصرية بسبب إجادته للغة العربية.

وأوضح أنه كان يلقي الشعر الذي ألفه على الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز، ونصحة بظبط موسيقى الأغاني التي يؤلفها.