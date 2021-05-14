الأطباء تفتح باب التطوع لعلاج المصابين الفلسطينيين بمواجهات الاحتلال

أعلنت نقابة أطباء مصر، متابعتها بمزيد من الاهتمام والقلق تطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية، منددة باعتداءات إسرائيل الإجرامية والغاشمة على الشعب الفلسطيني باستهداف سكان غزة بالغارات التي تتوالى لليوم الخامس على التوالي، حتى ارتفع عدد الشهداء لأكثر من 100 بينهم أطفال وسيدات بخلاف المصابين الذين تخطوا 830 مصابا.

ودعت نقابة أطباء مصر، المجتمع الدولي للتصدي لإيقاف هجمات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ودعمه ضد من يحاولون تشريده ونهب ما بقي من أرضه وتقديم المعتدين لمحكمة الجنايات الدولية.

فتح معبر رفح

ومن جانبها رحبت النقابة بفتح معبر رفح، وأعلنت كامل دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الصحة والمسؤولين، لدعم الجرحى الفلسطينين وتقديم المساعدات المادية والطبية، وفتح باب التطوع للأطباء لعلاج المصابين الفلسطينيين وعمل قوافل دعم بالمستلزمات والأدوية من خلال لجنة مصر العطاء بالنقابة، كما أعلنت كامل دعمها وتأييدها لشعب فلسطين الشقيق.