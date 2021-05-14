وزير الزراعة لـ«الوطن»: نرصد محاولات التعدي على الأراضي خلال عيد الفطر

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لـ«الوطن»، عمل غرفة العمليات المركزية بالوزارة على رصد محاولات التعديات على الأراضي الزراعية على مدار الـ24 ساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك عمل الغرف العامة والفرعية بمديريات الزراعة والادارات الزراعية، لرصد أي حالات للتعدي على الرقعة الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل معها على الفور، فضلا عن تخصيص خط ساخن لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين في هذا الشأن على مدار الساعة.

وأضاف الوزير، أن الوزارة ضبطت 22 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وشدد الوزير، على التعامل الفوري مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، كما أشاد بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حالات التعدي إلى أدنى مستوياتها، وأيضا الإزالة في المهد لأي أعمال تشوين مواد بناء.

استمرار انعقاد غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي من الاعتداء

وأعلنت الوزارة، في بيان اليوم، استمرار انعقاد غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، وتلقى بلاغات المواطنين على الخط الساخن 15500 أو 19561

وقبل أيام، أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة تسليم نحو 59% من إجمالي الطلبات التي ثبت صلاحيتها للتقنين، والتي تبلغ نحو 115 ألف طلب من إجمالي 192 ألف طلب تلقته اللجنة، حيث جرى الفحص والمعاينة والتسعير، وأصبحت جاهزة تمامًا للتعاقد بمجرد سداد مقدمات التعاقد.

وفي تصريحات تليفزيونية، أمس، قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تتجه للمنظومة الرقمية لتنفيذ عدد كبير من المشاريع لتحقيق عملية التحول الرقمي بشكل فعلي وكامل، ولتحقيق ذلك جرى عمل قاعدة بيانات للمنظومة الزراعية «كارت الفلاح»، لحصول الفلاح على كل أنواع الدعوم المستحقة له وصرفها ومن بينها الأسمدة الصيفية.