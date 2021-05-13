«الزراعة»: إجراءات صارمة للحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تهتم بشكل كبير في الحفاظ على الرقعة الزراعية، وحجم الاستثمارات للتوسع في المساحات المنزرعة واضحة جدا، للحفاظ على «لقمة عيش» المواطن والفلاح المصري، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيد القصير وزير الزراعة، الذين يتابعان هذا الملف بشكل كبير حتى في فترة الأعياد.

وأكد القرش، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، تشكيل غرفة عمليات مركزية للتواصل مع المواطنين بشكل سريع وتلقي أي حالات للتعدي على الأرض الزراعية، ويتم فورا إزالتها في مهدها، واتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الرقعة الزراعية لتأمين احتياجات الغذاء لمصر.

وأوضح أن الإجراءات الصارمة التي تطبقها الدولة أدت لوجود أعداد محدودة للغاية من التعديات، ولكن في نفس الوقت الجميع في يقظة كبيرة، ويمكن أن يتواصل المواطنين للإبلاغ عن أي حالة تعدي من خلال الخط الساخن 15500 أو 19561، وهناك غرفة عمليات مشكلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي والتي ترصد أي حالة حالة تعدي، بالتعاون مع الجمعيات الزراعية في كل المحافظات.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تتجه للمنظومة الرقمي تعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحقيق الحوكمة على كل ما يحدث من تعاملات داخل قطاعات الدولة، من بينهم الزراعة، والتي تنفيذ عدد كبير من المشاريع لتحقيق عملية التحول الرقمي بشكل فعلي وكامل، ولتحقيق ذلك تم عمل قاعدة بيانات للمنظومة الزراعية «كارت الفلاح»، ويعد كارت للمدفوعات الحكومية لحصول الفلاح على كافة أنواع الدعوم المستحقة له وصرفها ومن بينها الأسمدة الصيفية.