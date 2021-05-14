بعد تصدرها الأكثر مبيعا للمستورد.. أسعار ومواصفات سيارات «إم جي» 2021

سجلت العلامة الصينية «أم جي»، ارتفاعًا في معدل مبيعاتها داخل السوق المحلية المصرية، خلال عامين منذ نشأتها؛ حيث سجل معدل مبيعاتها خلال الربع الأول من العام 2021، ارتفاعا بعدد 6371 سيارة، لتحتل قائمة السيارات الملاكي المستوردة الأكثر مبيعًا في مصر.

وترصد «الوطن»، قائمة الأسعار والمواصفات الخاصة بطرز العلامة التجارية داخل السوق المحلية موديل العام 2021، ومنها:

أسعار فئات سيارة MG5

تتوافر السيارة ضمن فئة السيدان، وتأتي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، يصل سعر الأولى 223 ألف جنيه، والثانية بسعر 243 ألف جنيه، والفئة الثالثة 263 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 120 حصان، بعزم أقصى للدوران يصل إلى 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز CVT.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 12.5 ثانية، وتستهلك متوسط 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة الـ100كم/ ساعة.

وتتوافر السيارة بأبعاد 4601 مم طول، و1818 مم عرض، و1489 مم ارتفاع، و 168مم ارتفاع السيارة عن الأرض، وتصل سعة الصندوق الخلفي حوالي 512 لترا.

أسعار فئات MG6

وتتوافر السيارة ضمن فئة «السيدان»، وتأتي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات الأولى منها بسعر 288 ألف جنيه، والثانية بسعر 303 آلاف جنيه، والثالثة بسعر 318 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 323 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 169 حصان، بعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 7 ثانية، وتستهلك متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة .

وتتوافر السيارة بأبعاد 4694 مم طول، و1848 مم عرض، و1465 مم ارتفاع و170 مم ارتفاع السيارة عن الأرض، وتصل سعة الصندوق الخلفي حوالي 424 لترا.

أسعار فئات MG ZS

وتتوافر السيارة ضمن فئة السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات، وتأتي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات الأولى بسعر 260 ألف جنيه، والثانية 274 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 293 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 119 حصان، وبعزم أقصى للدوران يصل إلى 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات .

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 10.9 ثانية، وتستهلك متوسط 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

وتتوافر السيارة بأبعاد 4314 مم طول، و1809 مم عرض، و1624 مم ارتفاع، وتصل سعة الصندوق الخلفي حوالي 495 لترا.

أسعار فئات MG Rx5

وتتوافر السيارة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي داخل السوق المحلية بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 325 ألف جنيه، والثانية بـ345 ألف جنيه، والثالثة بسعر 375 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 169 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 9.8 ثانية، وتستهلك كتوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

وتتوافر السيارة بأبعاد 4545 مم طول، و1855 مم عرض، و1719 مم ارتفاع، و180 مم ارتافع السيارة عن الأرض، وتصل سعة الصندوق الخلفي حوالي 525 لترا.

أسعار فئات MG HS

تتوافر السيارة ضمن فئة السيارات الرياضة متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي بفئتين الأولى بسعر 405 آلاف جنيه، والثانية بسعر 410 آلاف جينه.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 169 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/ كتر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من حالة الثابات محتى سرعة الـ100كم / ساعة في غضون 9.6 ثانية، وتصل السرعة القصوى إلى 190 كم/ ساعة.

وتتوافر السيارة بأبعاد4574 مم طول، و1876 مم عرض، و1685 مم ارتفاع، وتصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 463 لترا.

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد السيارات المرخصة للعلامة الصينية «إم جى» حسب المعلن في تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات خلال أبريل الماضي، بلغ 2119 مركبة بمختلف وحدات المرور.