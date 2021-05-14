تطورات الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي.. دور برد شديد

كشف مصدر مقرب عن تطورات الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي، وذلك بعد التدوينة الأخيرة التي أعلن فيها تعرضه لوعكة صحية، وقال المصدر إن «الصاوي» بصحة جيدة حيث، ولم يتعد الأمر إصابته بـ «دور برد شديد».

تطورات الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي

وشغلت الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي، اهتمام قطاع كبير من الجمهور بعد ساعات من تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قائلا: «عيد سعيد أحبابي وبعتذر ما عيدتش على كل حد بحبه وبيحبني..خدت دور برد عجيب في بطني! لا هو انفلونزا ولا كورونا ولا تسمم».

وأضاف «الصاوي»: « أظن وبعض الظن إثم، مش كله، إن حد شرارة حب نجاحي في رمضان، وماله خليه يعيش ما ياخد الروح إلا اللي باريها، ومنتظر آرائكم في أحمد نوتردام مع رامز جلال وغادة عادل».

وتصدر فيلم «أحمد نوتردام» إيرادات أفلام عيد الفطر في أول أيام طرحه في دور العرض السينمائي، محققا إيرادات مليون و668 ألف جنيه، وحقق فيلم «ديدو» لكريم فهمي حقق 870 ألف جنيه، و«ثانية واحدة» لدينا الشربيني ومصطفى خاطر 265 ألف جنيه.

وكان خالد الصاوي موجودًا بقوة في موسم الدراما الرمضانية 2021، من خلال مسلسل «اللي مالوش كبير»، بالإضافة إلى مسلسل «القاهرة كابول» تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع.

بينما حقق أداء «الصاوي» لشخصية «عابد تيمور» ضمن أحداث مسلسل «اللي مالوش كبير» ردود أفعال واسعة وإشادات نقدية عديدة، وذلك خاصة بعد مشهد انتحاره الذي حقق مشاهدات واسعة جاوزت الـ 400 ألف مشاهدة، عبر القناة الرسمية لقناة «CBC» على موقع «يوتيوب».

مسلسل «اللي ملوش كبير»، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، أحمد سعيد عبدالغني، ودنيا عبدالعزيز، وإنتاج شركة «سينرجي».