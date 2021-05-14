13 شرطا للاستثمار في مراكز الشباب بنظام الـ«BOT»

حددت وزارة الشباب والرياضة، قواعد وضوابط وشروط، للراغبين من الأفراد والشركات في الاستثمار في مراكز الشباب بنظام حق الانتفاع الـ«BOT»، بجميع المحافظات، وذلك في إطار سعي الوزارة لتنفيذ الفكر الاستثماري للرياضة والأنشطة الشبابية.

التقدم عن طريق مزايدة معلنة من شروط التوقيع على عقود الاستثمار

و«الوطن» تقدم خدمة التعريف بالضوابط والشروط التي أعلنتها الوزارة، والتي بلغ عددها 13 شرطا، يجب الالتزام به عند التوقيع على عقد الاستثمار في مراكز الشباب وهي على النحو التالي:

1- لابد أن يتم الاستثمار بمشروع في مراكز الشباب عن طريق الدخول في مزايدات ومناقصات قانونية تعلن عنها الوزارة.

2- الاستثمار عن طريق الدخول في مزايدة علنية عامة وفق قانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية واللوائح المنظمة أو القانون الساري وقت الطرح في شأن التعاقدات العامة.

3- الالتزام بأحكام الأنظمة الأساسية لمراكز الشباب والأندية الرياضية، خاصة ما تضمنته من حظر تقديم أقارب أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالهيئة أو أقاربهما حتى الدرجة الرابعة للمزايدات المزمع إجراؤها سواء بذاتهم أو بالوساطة.

4- التعاقد من خلال لجنة متخصصة من مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة محل المشروع الاستثماري.

5- ألا تؤثر المشروعات المقترحة سلبا على أنشطة وبرامج وممارسات الشباب الرياضية .

6- ان تكون المشرواعت في نطاق الآداب والثقافات التي أسست بناء عليها مراكز الشباب .

7- أن تتسق المشروعات الاستثمارية في مراكز الشباب مع الأهداف الرئيسية والأنشطة التي وضعتها وزارة الشباب . .

8- عدم تنفيذ مشروعات استثمارية تساهم في إحداث ضرر بصحة النشء والشباب والرياضيين أو التأثير على الأمن العام والبيئة المحيطة بالمشروع.

9- مراعاة الاشتراطات البنائية وكذلك البيئية والصحية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة ذات الصلة بتلك المشروعات، على أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات بأن حق الانتفاع يشمل المشروع المنفذ فقط دون أن يمتد ذلك إلى الأسطح، والممرات تظل تحت الإشراف المباشر والتصرف فيها لمجلس إدارة الهيئة.

10- يقوم المستثمرالمنتفع بسداد المستحقات الضريبية والتأمينات ، وسداد فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.

11- الوزارة تحدد مدة حق الانتفاع بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.

12- 7 % زيادة سنوية على قيمة عقد الانتفاع الموقع بين الجهة والمستثمر.

13- حصول المستثمر على ما يفيد الموافقة الأمنية من الجهات الأمنية .