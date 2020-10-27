الرياضة تكشف عن أرباح استثمارات في مراكز الشباب: بالمليارات

كشف تقرير لوزارة الشباب والرياضة، عن العوائد الاستثمارية لمشاريع الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع، التي نفذها القطاع الخاص بمراكز الشباب بالجمهورية، في الفترة من أغسطس 2018، حتى أغسطس 2020.

الاستثمارات حققت عوائد قيمتها 1.3 مليار جنيه

وأكد التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أنّ الاستثمارات حققت عوائد بلغت 1.3 مليار جنيه، بينما كانت القيمة الانشائية مجمعة لهذه المشاريع 788 مليون جنيه تقريبا، وبلغت قيمة حق الانتفاع 498 مليون جنيه تقريبا، والتي تأتي بغرض إنشاء وتطوير وإدارة الأصول غير المستغلة بمراكز الشباب.

واوضح التقرير أنّ العوائد اختلفت بين إنشاء وتطوير أصول جديدة، وعوائد حق الانتفاع من ترسية 278 مشروعا بـ182 مركز شباب في 19 محافظة: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والشرقية والدقهلية والغربية والإسماعيلية والفيوم وأسيوط والأقصر والوادي الجديد وسوهاج وكفر الشيخ ودمياط والمنيا، إضافة لمحافظة بورسعيد.

32 مشروعا استثماريا في 19 مركز شباب بالقاهرة

ولفت التقرير إلى أنّ عدد المشاريع بمحافظة القاهره بلغ 32، في 19 مركز شباب، بعائد استثماري بلغ 440 مليون جنيه تقريبا، بينما بلغ عدد المشاريع المنفذة بمحافظة القليوبية 28 مشروعا بـ21 مركز شباب بعائد استثماري 80 مليون جنيه تقريبا، وبمحافظة الجيزة 16 مشروعا بـ12 مركز شباب بعائد استثماري 51 مليون جنيه تقريبا، وفي محافظة الإسكندرية 9 مشروعات بـ6 مراكز شباب بعائد استثماري 219 مليون جنيه.

11 مشروعا في الدقهلية و39 في الشرقية و25 في كفر الشيخ و9 في سوهاج

وذكر التقرير أنّ عدد المشاريع في محافظة الدقهلية بلغ 11 مشروعا في 9 مراكز شباب بعائد استثماري 74 مليون جنيه تقريبا، وفي محافظة الشرقية 39 مشروعا في 18 مركز شباب، بإجمالي عوائد استثمارية بلغ 111 مليون جنيه.

وفي محافظة البحيرة 27 مشروعا بـ16 مركز شباب بعائد استثماري 116 مليون جنيه، بينما بلغ عدد المشاريع بمحافظة كفر الشيخ 25 بـ21 مركز شباب بعائد استثماري 11 مليون جنيه تقريبا، وفي محافظة الفيوم 11 مشروعا بـ4 مراكز شباب بعائد استثماري 28 مليون جنيه.

أما في محافظة سوهاج 9 مشروعات بـ3 مراكز شباب بعائد استثماري 55 مليون جنيه، وفي محافظة أسيوط 3 مشروعات بمركزي شباب بعائد استثماري 11 مليون جنيه، وفي محافظة بني سويف عدد المشاريع 17 بـ12 مركز شباب بعائد استثماري 3 ملايين جنيه تقريبا.

وفي محافظة المنوفية بلغ عدد المشاريع 7 بـ3 مركز شباب بعائد استثماري بلغ 25 مليون جنيه تقريبا، بينما بلغت عدد المشاريع المنفذة بمحافظة الإسماعيلية 7 مشروعات بـ6 مراكز شباب، والعائد الاستثماري منها 15 مليون جنيه تقريبا.

أما في محافظة الوادي الجديد بلغ عدد المشاريع 11 بـ11 مركز شباب بعائد استثماري 6.5 مليون جنيه، وفي محافظة الأقصر 8 مشروعات بـ5 مراكز شباب بعائد استثماري 5.5 مليون جنيه تقريبا، وكانت العوائد الاستثمارية بمحافظة دمياط 2.2 مليون جنيه تقريبا، لمشروعين بمركزي شباب.

وبلغت العوائد الاستثمارية 1.9 مليون جنيه تقريبا بمحافظة بورسعيد لـ5 مشروعات بـ3 مراكز شباب، بينما بلغت العوائد الاستثمارية بمحافظة المنيا 38 مليون جنيه تقريبا لـ11 مشروعا بـ9 مراكز شباب.

وأشار التقرير إلى أنّ المشروعات المطروحة شملت (حمامات سباحة، وملاعب خماسية بالنجيل الصناعي، وملاعب أكريليك، وملاعب قانونية نجيل صناعي ونجيل طبيعي، وصالات لياقة بدينة وصالات العاب وملاهي للأطفال، وملاعب اسكواش)، إضافة إلى بعض المشروعات الخدمية المتنوعة، إذ بلغ عدد حمامات السباحة المنشأة 40 حمام سباحة، وعدد الملاعب المتنوعة 53 بين قانوني وخماسي ومنجل نجيلا طبيعيا أو صناعيا.

وبلغ عدد القاعات الخدمية (قاعات المناسبات) 36 قاعة، بينما بلغ عدد الصالات الرياضية 19، وبلغ عدد المحلات التجارية 64 محلا تجاريا وعدد الكافيتيريات والبوفيهات 33، إضافة للخدمات الأخرى التي وصل عددها لـ34 خدمة استثمارية.

وتتنوع مدة حق الانتفاع للمشروعات بحسب الضوابط التي أعلنتها الوزارة، إذ تصل بين 9 و12 عاما لحمامات السباحة، و5 و8 سنوات لقاعات المناسبات، و3 و5 سنوات بالنسبة للملاعب، وما لا يزيد عن 7 سنوات للمحلات التجارية.

وتحصل وزارة الشباب والرياضة على 25% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد، وتستهدف وزارة الشباب والرياضة من المشروع توفير البنية الإنشائية لمراكز الشباب، وإيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر، والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات، وجذب الشباب والأسر إلى مراكز الشباب.

يذكر أنّ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد حرص الوزارة على التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية، إذ تأتي دون تحميل ميزانية الوزارة أعباء مالية اضافية.

وتسعي وزارة الشباب والرياضة إلى زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها، لما تحققه من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة، كما توفر رصيدا إضافيا للأندية والمراكز، مع الوضع في الاعتبار اتخاذ اشتراطات الأمن والسلامة للمشروعات المنفذة بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظات.