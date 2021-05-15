حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.. «العظمى تصل لـ39»

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم السبت، ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، والسواحل الغربية، والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال الخبراء، إنّ الرياح تنشط على مناطق من جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

حالة البحرين المتوسط الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنّ حالته تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 2: 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 34 20

الإسكندرية 34 19

وادي النطرون 28 17

طنطا 30 18

شبين الكوم 34 18

دمنهور 31 18

بلطيم 29 17

مطروح 25 15

السلوم 27 14

سيوة 38 16

بورسعيد 26 19

دمياط 27 18

الزقازيق 34 18

المنصورة 38 17

الإسماعيلية 33 18

السويس 33 19

العريش 28 18

رفح 27 17

رأس سدر 34 21

نخل 32 15

نويبع 38 22

طابا 33 19

كاترين 32 17

الطور 34 22

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 35 19

بني سويف 36 20

المنيا 37 22

أسيوط 34 21

سوهاج 37 23

قنا 38 24

الأقصر 39 24

أسوان 39 25

إدفو 39 25

أبو سمبل 38 24

الوادي الجديد 38 18

شلاتين 34 24

أبو رماد 34 24

حلايب 33 25

رأس حدربة 32 25.