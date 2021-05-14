درجات الحرارة غدا في ثالث أيام عيد الفطر على مدن ومحافظات الجمهورية

تغير حالة الطقس بشكل ملحوظ يوميا، يدفع الكثير من المواطنين للبحث عن درجات الحرارة غدا السبت 15 مايو الموافق 3 أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لمعرفة ما إن كانت درجات الحرارة مرتفعة أو منخفضة نسبيا، ليتثني لهم الخروج من المنزل من عدمه.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» درجات الحرارة غدا السبت على كافة مدن ومحافظات الجمهورية، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

درجات الحرارة غدا على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 34..20

الإسكندرية 34..19

وادي النطرون 28..17

طنطا 30..18

شبين الكوم 34..18

دمنهور 31..18

بلطيم 29..17

مطروح 25..15

السلوم 27..14

سيوة 38..16

بورسعيد 26..19

دمياط 27..18

الزقازيق 34..18

المنصورة 38..17

الإسماعيلية 33..18

السويس 33..19

العريش 28..18

رفح 27..17

رأس سدر 34..21

نخل 32..15

نويبع 38..22

طابا 33..19

كاترين 32..17

الطور 34..22

شرم الشيخ 37..26

الغردقة 37..25

مرسى علم 36..25

الفيوم 35..19

بني سويف 36..20

المنيا 37..22

أسيوط 34..21

سوهاج 37..23

قنا 38..24

الأقصر 39..24

أسوان 39..25

إدفو 39..25

أبو سمبل 38..24

الوادي الجديد 38..18

شلاتين 34..24

أبو رماد 34..24

حلايب 33..25

رأس حدربة 32..25

حالة الطقس غدا

أما عن حالة الطقس غدا، فكشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، السواحل الغربية، والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونوه الخبراء في بيان صادر منذ قليل، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الهيئة، لوجود رياح تنشط على مناطق من جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وذكر الخبراء أن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 مترا، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 مترا، والرياح السطحية شمالية غربية.