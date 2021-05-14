صيام الستة البيض بعد رمضان.. من صامها صام الدهر فرضا

تساؤلات عديدة انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن صيام السته البيض بعد رمضان، ولا سيما بعد انتهاء اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، وقد شهدت محركات البحث الاستفسار عن صيام السته البيض بعد رمضان، وحول هذا الموضوع تستعرض «الوطن» في هذا التقرير، الإجابة على هذا السؤال تحت عنوان صيام السته البيض بعد رمضان.

صيام الستة البيض بعد رمضان

وعن صيام السته البيض بعد رمضان، لهم من الفضل الكثير والكثير، فقد ورد في ذلك فضل عظيم وأجر كبير، حيث إنّ من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة، كما روى مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ».

صيام الستة البيض

وعن صيام الستة البيض بعد رمضان، وتحديدًا بعد أول يوم عيد الفطر، فقد فسّر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»، ونقل الحافظ ابن رجب عن ابن المبارك: «قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر فرضا».

وحول صيام الستة البيض بعد رمضان، هل يفضل الصيام المتفرق أم يتم صيامهم بعد رمضان مباشرة، وحسب مجمع البحوث الإسلامية، فإنه يفضل أن يبادر الإنسان إلى صيامها، ولكن يجوز أن يصومها متفرقة أو متتابعة في أول الشهر أو في وسطه، أو في آخره، وإن كان الأولى المبادرة إلى فعل الخيرات لقوله تعالى: «فاستبقوا الخيرات».

وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ»، وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي».