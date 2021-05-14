كل ما تريد معرفته عن صيام الـ6 من شوال: سنة ولا يشترط تتابعها

أنهى المسلمون صيام شهر رمضان المعظم، ويستعد البعض لاستكمال الصيام، بتأدية 6 أيام من شهر شوال، حيث أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صيام 6 أيام من شهر شوال، سٌنة عند كثير من العلماء.

ونقل الموقع الرسمي لدار الافتاء المصرية، فتوى الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، الذي قال إنه ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فيما رواه عنه مسلم في «صحيحه»، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

صيام الـ6 من شوال سنة أم فرض؟

وأكد جمعة، أن صيام هذه الأيام سُنة عند كثير من العلماء، يحتسب فيها المسلم مع صيام أيام رمضان، كأنه صام العام كله، حيث إنه بذلك يكون صام ستة وثلاثين يومًا، والحسنة بعشر أمثالها، أي ثلاثمائة وستين، وهي عدد أيام السنة.

وتابع: «كما لاحظ العلماء، أنها تكون بالنسبة لرمضان مثل صلاة السنة البعدية مع الفريضة في الصلاة، كما أن صيام شعبان مثل صلاة السنة القبلية مع الفريضة»، معتبرًا أن هذا يسدُّ الخلل الذي يقع في الفريضة، ويدل على قبول صيام رمضان إن شاء الله تعالى، لأن من علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها، ويدل أيضًا على أن العبد لم يملَّ من الطاعة فبادر للصيام مرة أخرى بمجرد فطره يوم العيد، يوم الجائزة.

هل يشترط تتابع أيام الصيام؟

وأوضح جمعة، أنه لا يشترط تتابعها، فيمكن توزيعها على شهر شوال في الإثنين والخميس، أو في الأيام البيض وسط الشهر، وإن كانت المبادرة بها بعد العيد أفضل.

هل يمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام 6 من شوال

وأشار جمعة، إلى إن استطاع المسلم قضاء ما عليه من رمضان، مما أفطر فيه قبل صيامها، فهو أفضل، لحديث: «دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه، ويمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية، ويمكنه أن يصوم الأيام الستة في شوال، ويؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي.

متي يجب إنشاء نية الصيام؟

وأكد جمعة، أن نية صيام الستة الأيام، يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها، ما لم يكن أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة بعامة، بخلاف صيام الفريضة الذي يجب أن تكون نيته قبل الفجر.