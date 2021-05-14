فضل صيام الست البيض من شوال.. أجر صيام الدهر فرضا

تسؤلات عديدة انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن فضل صيام الست البيض من شوال، وحول هذا الموضوع تستعرض «الوطن» في هذا التقرير، الإجابة على هذا السؤال تحت عنوان «فضل صيام الست البيض من شوال».

فضل صيام الست البيض من شوال

وعن فضل صيام الست البيض من شوال، حددت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بعض النقاط المهمة فيما يتعلق بـ«فضل صيام الست البيض من شوال، حيث أكدت اللجنة أنّ الصوم من العبادات التي تطهِّر القلوب من أدرانها، وتشفيها من أمراضها».

وأوضحت لجنة الفتوى، فضل صيام الست البيض من شوال بعد رمضان، أنّها فرصة من تلك الفرص الغالية، بحيث يقف الصائم على أعتاب طاعة أخرى بعد أن فرغ من صيام رمضان.

فضل صيام الست البيض

وعن فضل صيام الست البيض، فقد ورد في ذلك فضل عظيم وأجر كبير، حيث إنّ من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة، كما روى مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ».

وللتفسير أكثر حول فضل صيام الست البيض، فقد فسّر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»، ونقل الحافظ ابن رجب عن ابن المبارك: «قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر فرضا».

وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ»، وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي».