مصادر أمنية: فحص فيديو ترويع المواطنين وحرق منزل في المرج الجديدة

قالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن، تفحص فيديو متداول عبر «فيس بوك»، يظهر من خلاله قيام أشخاص بترويع المواطنين وإشعال النيران في أحد المنازل في شارع الجامع في منطقة الأمل بالمرج الجديدة.

وكشف مقطع الفيديو الذي جرى تداوله، عن أن الأشخاص الذين ظهروا فيه هم سيدة تقيم في نفس الشارع وعدد من سائقي «التوكتوك» تستضيفهم في منزلها ويقومون بتدخين وبيع المواد المخدرة، متخذين من الشارع مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، بحسب تعبير سكان المنطقة بالفيديو.