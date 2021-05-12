مسلسل موسى الحلقة 30 والأخيرة.. مقتل محمد رمضان برصاص شيخ البلد شداد

تدور أحداث مسلسل موسى الحلقة 30 والأخيرة، حول الحريق الذي ضرب القاهرة، وبالأخص سوق باب اللوق، بتحريض من المعلم «وهبة» الفنان سيد رجب، ما تسبب في اشتعال النيران في شقة شقيقته «المعلمة حلاوتهم» الفنانة سمية الخشاب.

مسلسل موسى الحلقة 30 والأخيرة

ولقت «حلاوتهم» مصرعها بعد أن حاولت إنقاذ أطفالها الأربعة، من خلال إلقائهم من شرفة المنزل إلى خادمتها «مسعدة» لتقيهم شر النيران، لكنها سقطت بعد ذلك من شرفة المنزل بسبب الحريق، وسط صراخ من خادمتها، لتظهر حلقة اليوم، جسدها وهو ملقى على الأرض، وهي غارقة في دمائها حيث توفيت أمام عين شقيقها «وهبة».

يذهب «وهبة» لأخته، ويبكي بعد رؤيتها متوفية، ثم يهرول ليهرب من الحريق، قبل أن تأتيه رصاصة طائشة في قلبه، تودي بحياته لتنتهي قصة ظلمه، ثم يعثر موسى على الفتاة الثرية التي أحبته، ويبدأ معها حياة جديدة.

ويعثر موسى على شفيقة، ثم يعود معها رفقة أبنائه وزوجته الجديدة إلى البلد، من أجل قتلها وغسل عاره، وحينما ذهب أبلغه العمدة، أن جده قد توفي، لينادي على أهل القرية، ويقول لهم إنه جاء لتطهيرها بالقتل والدماء، قبل أن يبرأها «مسعد» زوجها السابق، ويقول إنه ادعى ذلك كذبا، ليعفوا عنها وعن زوجها.

وبعد هدوء الأجواء، يأتي شيخ البلد شداد، إلى منزل موسى، ويفتح غفر البلد النيران على المنزل، قبل أن يحاول رجال المطاريد مساعدة موسى، بقيادة ضياء عبدالخالق، إلا أن الغفر تمكنوا من قتلهم، فما كان من موسى إلى فداء أهله لبروحه، وبعد أن أعطاه «شداد» الأمان، وخرج له موسى، أطلق عليه النار، ليسقط قتيلًا، ثم فجر منزله بالمتفجرات ليموت أفراد أسرته.

قصة مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ليتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أنّ حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.