الشناوي: اختيار مي عمر في «نسل الأغراب» خاطئ.. ونجاح محمد رمضان انخفض

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان محمد رمضان موهوب لكنه في حاجة إلى فن إدارة الموهبة، ونجاحه انخفض هذا العام، وينطبق نفس الأمر على الفنان أمير كرارة الذي شارك في مسلسل «نسل الأغراب»، وبالتالي فإنهم في حاجة إلى مراجعة نفسيهما: «عمل إيفيه مشي في الشارع، وده محتاج تحقيق عن الإيفيه لأن النجوم والنجمات بيتخانقوا عليه، كل واحد عايز يقول إيفيه عشان الناس تقول، مش ده الفن».

وأضاف الشناوي في مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، «اما محمد سامي فهو واحد من أكتر المخرجين اللي فاهمين الجمهور عايز إيه، ونسل الأغراب حقق درجة نجاح لا ننكرها، لكن كان من الخطأ إسناد هذا الدور لمي عمر رغم أنها تتمتع بقدر من الموهبة .. مينفعش تبدو جميلة 24 ساعة في الـ24 ساعة».

وأشار إلى ان ظهور الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي كان أفضل في العام الماضي من هذا العام، إذ شاركا سويا في مسلسل «البرنس»، لكنهما انفصلا وقدم رمضان «موسى»، بينما أخرج وكتب محمد سامي مسلسل «نسل الأغراب».

وتابع: «البرنس كان مكتوبا بشكل جيد، كما أن مسلسل موسى أفرز مخرجا جديدا اسمه محمد سلامة، لكن العمل نفسه كدراما به أخطاء عديدة في التاريخ وفيه مغالطات تاريخية تفسد العمل الفني، ولعب العمل على الأرشيف الدرامي، وبالتالي شعر المتلقون أنهم اطلعوا على محتوى هذا العمل جيدا».

وأكد أن مسلسل الاختيار 2 هو أكثر مسلسلات شهر رمضان التي تابعها الجمهور المصري، وهو ما ينطبق على مسلسل الاختيار 1، موضحًا أن مخرج المسلسلين بيتر ميمي وصل وجدانيا بشكل أكبر إلى الناس، وكان تحليله الاجتماعي لمسلسل الاختيار 2 أنضج وكانت رؤيته البصرية أعمق والنجاح أكبر من مسلسل الاختيار 1.