من 4 إلى 13 سنة.. «التخطيط» تكشف الفئة السنية الأكثر عددا في مصر

قالت الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر، حدث فيها تغيير في التركيبة الديموغرافية والهرم السكاني، موضحةً ان آخر تعداد سكاني جرى الإعلان عنه لمصر، كان في عام 2017، وكان التعداد الذي سبقه في عام 2006.

وأضافت «تواضروس» في لقاء على قناة «إكسترا نيوز»: «في تعداد 2006، كان أغلب المصريين شباب، ويحدد سن الشباب من سن 15 حتى 45 أو 40، أما تعداد عام 2017، فشهد تغيرا، وأصبحت الفئة العمرية الأكثر عددا في مصر، من صفر إلى 9 سنوات، بواقع 25% من المجتمع المصري».

وتابعت مدير المركز الديموغرافي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: «أما في هذا العام فإن الفئة العمرية الأكثر عددا في مصر تتراوح بين 4 سنوات إلى 13 سنة، وبحلول عام 2030، سيصل ربع سكان مصر، في الوقت الحالي، إلى مرحلة الزواج، وبالتالي ستحدث زيادة سكانية رهيبة».

وأردفت: «بحلول عام 2030 أو عام 2035، ستزيد نسبة المسنين، وبخاصة مع تحسن الرعاية الصحية وبالتالي فإن متوسط العمر سيزيد، والنتيجة هي أن عدد المسنين سيزداد».

وأشارت إلى أن هناك سياسات تتخذها دول وتجارب دولية من أجل إعادة هندسة الهرم السكاني: «بالتوازي نحن في حاجة إلى العمل على التركيبة السكانية منعا لحدوث الانفجار السكاني»، مؤكدة أن ضبط النمو السكاني لا يعني تقليل عدد السكان، لكنه معني بتماشي النمو السكاني مع النمو الاقتصادي لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة.