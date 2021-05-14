هل يجوز صيام أيام عيد الفطر؟.. 5 أيام يحرم فيها الصوم اعرفها

تساؤلات عديدة انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية حول هل يجوز صيام أيام عيد الفطر، وانتشرت الأسئلة بعد انتهاء اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، وشهدت محركات البحث الاستفسار عن «هل يجوز صيام ايام عيد الفطر»، وحول هذا الموضوع تستعرض «الوطن» في هذا التقرير، الإجابة على سؤال هل يجوز صيام أيام عيد الفطر

هل يجوز صيام أيام عيد الفطر

وعن هل يجوز صيام أيام عيد الفطر، فإن دار الافتاء أوضحت أنّ ندب الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر وصيام يوم عرفة وصيام عاشوراء ويومًا قبلها أو يومًا بعدها وستة شوال، ووعد الصائم بأنّ له أجر عظيم، كما أنّ هناك أيام يحرم الصوم فيها، وهي 5 أيام وصفها الرسول بأيام طعام وشراب وإذا صامهم الإنسان لا ينعقد صيامه.

صيام ايام عيد الفطر

وحسب دار الإفتاء، فإن هناك 5 أيام حُرّمَ على المسلمين الصيام فيها هي يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، لذلك يمكن للمسلم صيام الستة البيض بعد رمضان، بداية من ثاني أيام العيد، ويجوز له صيامهم إما أياما متفرقة أو مجمعة حسبما يريد.

فضل صيام الست البيض من شوال

وعن فضل صيام الست البيض، فسّر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة» و«من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»، ونقل الحافظ ابن رجب عن ابن المبارك: «قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر فرضا».

فيما أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن صيام الست البيض من شوال بعد رمضان، فرصة من تلك الفرص الغالية، بحيث يقف الصائم على أعتاب طاعة أخرى بعد أن فرغ من صيام رمضان، حيث أن الصوم الصوم من العبادات التي تطهِّر القلوب من أدرانها، وتشفيها من أمراضها.