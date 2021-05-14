حملات لمتابعة غلق الحدائق والمتنزهات في ثاني أيام العيد بكفر الشيخ

تنفذ الأجهزة الأمنية والننفيذية، حملات لمتابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات في ثاني أيام عيد الفطر، ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه كلف كل الأجهزة التنفيذية بالمرور والمتابعة الميدانية، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية.

أكد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، أن مدن المحافظة شهدت متابعات وحملات من مجالس المدن، لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تستهدف منع انتشار فيروس كورونا، والتأكد من غلق جميع الحدائق، مشيرًا إلى أنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة المواطن، لافتًا أنه يتابع بشكل يومي الإجراءات الوقائية التي يتم تنفيذها في جميع المراكز والأحياء، للتأكد من استمرار غلق كل الحدائق والمتنزهات ومنع التجمعات، وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن، موجها مديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وكل الجهات المعنية، بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكل المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فورًا.

وناشد محافظ كفر الشيخ المواطنين منع التجمعات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحتهم، مشيرًا إلى استمرار الغلق الكامل لأي حدائق عامة ومتنزهات وأي أماكن، تشهد تجمعات أو التي بها مراكب نيلية، والميادين العامة التي بها مناطق خضراء ومنع الاحتفالات خلال أيام عيد الفطر المبارك، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، ومنع أي محاولة لمخالفة القرارات المتخذة بالتعاون مع مديرية الأمن.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، غلق الحدائق والمتنزهات في العاصمة، منها حديقة صنعاء والحيوان، والحدائق العامة المجاورة لديوان المحافظة، ومنع تواجد المواطنين في الحدائق العامة، ومنع التجمعات، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم.

وأشرفت عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على غمر الحدائق بالمياه، وغلق جميع الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن تجمعات المواطنين، ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والالتزام بتنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتعامل بحسم مع المخالفين للإجراءات والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.