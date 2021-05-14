رئيس المركز الديمجرافي بـ«التخطيط»: نسبة الذكور أكبر من الإناث في مصر

قالت الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن نسبة الذكور في المجتمع المصري، أكبر من الإناث، بواقع 52% مقابل 48%، طبقا لبيانات الهرم السكاني الأخير.

وأضافت «تواضروس»، في لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، أن حوادث الطرق قلت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب مشروعات الطرق التي تبنتها الدولة المصرية: «عندما نقيم أثر المشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية خلال 10 سنوات أو 15 سنة، فإن التوزيع سيختلف تماما ويقل الضغط عن شوارع القاهرة».

وتابعت مدير المركز الديموغرافي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: «أجرينا دراسة بخصوص المشروع القومي لتنمية الأسرة من أجل توجيه موارد الدولة، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، من أجل تحديد أول المحافظات المستهدفة»، موضحةً أن المحافظات الأكثر فقرا هي نفس المحافظات الأكثر إنجابا: «دايرة مش بتخلص، أسر بتجيب أطفال كتير مش بتعرف تصرف عليهم فمستوى الفقر يزيد وهو ما يرتبط بثقافات ومفاهيم معينة، وبالتالي يزيد الإنجاب، ومحافظات الصعيد تجمع كل العوامل التي نتحدث عنها، فهي المحافظات الأكثر فقرا وإنجابا والأعلى في الحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة».

وأردفت: «هذه المحافظات وجهت لها الدولة مبادرة حياة كريمة كمرحلة أولى، وهناك انسجام في مجهودات الدولة لأن قاعدة البيانات واحدة، فهذا الأمر ينطبق على البنية التحتية وجهود تنمية الأسرة».

وأكدت أن الهدف الرئيس للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هو الارتقاء بجودة حياة المواطن من كل الجوانب، لافتةً إلى أن هذا الأمر هدف استراتيجي، من أجل تحسين وعي المواطنين، وهو مشروع متكامل.