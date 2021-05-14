إعدام طن ونصف أغذية فاسدة في دمياط

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في دمياط، ومكاتب مراقبة الأغذية، حملات مكثفة على جميع مصانع ومعارض الحلويات ومحال تجهيز وبيع الأسماك المملحة والمدخنة والهايبرات والسوبر ماركت، وكان ذلك على النحو التالي:

- المرور على 173 منشأة غذائية، وتم سحب 478 عينة أغذية «كعك وبسكويت وبيتي فور وحلوى متنوعة، وفسيخ ورنجة وسردين مملح وأسماك معلبة، وأغذية متنوعة»، كما تم تحرير 138 محضر جنحة صحية لوجود نقص في الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بهذه المنشآت، والتوصية بغلق 66 منشأة لعدم وجود ترخيص، كما تم إعدام 1.697 طن أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و65 لتر ألبان وعصائر محفوظة، وضبط كمية 1.060 طن أغذية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

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والتواصل مع إدارات جميع المستشفيات بالمحافظة وإرسال البروتوكول الخاص بالتعامل مع حالات التسمم الغذائي في حالة حدوثها، علاوة على الدفع بفرق لأماكن التنزه برأس البر ودمياط الجديدة، لعمل الرقابة التامة على كل الأغذية والمشروبات المقدمة للجمهور في أيام العيد المتبقية.

وقامت إدارة صحة البيئة بأخذ عينات مياه الشرب من الأماكن العامة والمحطات، والمرور على حمامات السباحة والفنادق والشواطئ، يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، في إطار خطة مديرية الصحة بدمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى بكل الأقسام الوقائية والعلاجية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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