«واتساب»: قبول التحديث شرطا لاستمرار كافة خدمات التطبيق

أعلنت شركة واتساب عزمها عدم حذف أي حساب لعدم قبول تحديث الخصوصية الجديد الخاص به، موضحة «لكن لن يتمكن المستخدم الذي لم يوافق على الشروط الجديدة الخاصة بالخصوصية بعد عدة أسابيع من الوصول إلى قائمة الدردشة الخاصة به، وفي النهاية لن يتمكن من الرد على الهاتف أو الفيديو الوارد والمكالمات عبر التطبيق».

وقال موقع «the indian express» أنه في الأسبوع الماضي ، قالت شركة واتساب: إن المستخدمين الذين لا يقبلون تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها بحلول الموعد النهائي في 15 مايو لن يواجهوا الحذف أو فقدان وظائف حساباتهم في التاريخ المذكور».

وأكد تطبيق واتساب، عبر موقعه على الإنترنت، أنه مستمر في تذكير أولئك الذين لم تتح لهم الفرصة لمراجعة الشروط وقبولها، وبعد فترة عدة أسابيع ، «التذكير الذي يتلقاها الأشخاص سيصبح في النهاية مستمرًا».

ومع ذلك ، لم تفصح واتساب عن الجداول الزمنية المحددة لهذه التذكيرات، كما شرح واتساب مسار العمل بعد إرسال التذكيرات «المستمرة» إلى المستخدمين، وتابع: «أنه في ذلك الوقت، ستواجه توقف وظائف محدودة على واتساب حتى تقبل التحديثات، ولن يحدث هذا لجميع المستخدمين في نفس الوقت».

وأضاف: «أنه لن تتمكن من الوصول إلى قائمة الدردشة الخاصة بك، ولكن لا يزال بإمكانك الرد على المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو الواردة، وإذا تم تمكين الإشعارات، فيمكنك النقر عليها لقراءة رسالة أو الرد عليها أو معاودة الاتصال بهاتف فائت أو مكالمة فيديو».

وأشار تطبيق واتساب إلى أنه بعد أسابيع قليلة من الوظائف المحدودة، لن يتمكن المستخدمون، الذين ما زالوا يرفضون الشروط ، من تلقي المكالمات أو الإشعارات الواردة وسيتوقف واتساب عن إرسال الرسائل والمكالمات إلى هاتفك.

واستطرد واتساب: أنه لن يحذف حسابات المستخدمين إذا لم يقبلوا التحديث، لكنه سلط الضوء على أنه سيتم تطبيق سياسته الحالية المتعلقة بالمستخدمين غير النشطين.