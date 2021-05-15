انتشال جثمان شاب من النيل بعد 8 أيام من الغرق بالقناطر

بعد 8 أيام من غرق شاب ثلاثيني خلال الاستحمام في الرياح البحيري في منشأة القناطر، تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان شاب مات غرقًا لعدم إجادته السباحة.

وأفادت تحريات المباحث أن الحادث ليس فيه شبهة جنائية، وأن الوفاة سببها الغرق خلال استحمام الشاب وأنه لم يتمكن من الخروج بعدما انزلقت قدمه إلى مكان غاطس.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب لبيان أسباب وفاته بشكل رسمي، وصرحت بدفن جثمان الشاب وتسليمه لأسرته بعد انتشال جثمانه بعد 8 أيام من وفاته في رياح البحيري بالجيزة.