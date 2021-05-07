حادثي غرق بالدقهلية: شاب هربا من الحر ومراكبي لا يجيد السباحة

شهدت محافظة الدقهلية خلال 24 ساعة حادثي غرق، الأولى لشاب نزل للاستحمام هربا من حرارة الجو في ترعة «البحر الصغير» أمام قرية «الدراكسة» مركز منية النصر، فجرفه التيار ومات غريقا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري في الدقهلية من انتشال جثته، ونقلها إلي مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

بينما حادث الغرق الثانى لرجل مسن «علي المعاش» غرق في مياه ترعة «المنصورية» بعد أن اختل توازنه من مركب صغير يعمل عليه في قرية «كفر النعمان» متوجها إلي قرية «بشلا» دائرة مركز ميت غمر، وسقط في المياه ونظرا لأنه لا يجيد السباحة غرق، ودفعه التيار لأكثر من 30 كيلو متر، حتى وصل إلي قرية «نوسا الغيط» مركز أجا، وتمكن أهالي القرية من انتشال جثته ونقلها إلي مستشفى أجا المركزي.

هرب من حرارة الجو فغرق بالترعة

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، إخطارا بحادثي الغرق وتحركت على الفور قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين.

ففى بلاغ ورد لمأمور مركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة «البحر الصغير» المارة أمام قرية « الدراكسة» دائرة المركز، فانتقل ضباط مركز منية النصر، وقوات الإنقاذ النهري، إلي مكان الغرق، وتمكنت القوات من انتشال الجثمان وبالفحص ومناظرته تبين أن الجثمان لـ«إبراهيم عبد العظيم عبد العظيم»، 27 سنة عامل، ومقيم قرية «الدراكسة» دائرة المركز ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المرکزی .

وبسؤال والدته نجاة إبراهيم على، 50 ربة منزل، وعمه رضا عبد العظيم، 60 سنة عامل، في محضر الشرطة، أقرا بأنه أثناء استحمام المتوفى بمياه ترعة «البحر البحر»، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا ولم يتهما أحد بالتسبب في وفاته.

وفي حادث غرق المسن، تبلغ لمأمور مركز شرطة أجا من بعض الأهالي بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة «المنصورية» المارة أمام قرية « نوسا الغيط» دائرة المركز، فانتقل ضباط مركز أجا وقوات الإنقاذ النهري، حيث تبين أن أهالي القرية تمكنوا من انتشال الجثمان، وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها للمواطن فايز عرفات محمد منصور، 77 سنة بالمعاش ولاتوجد ثمة إصابات ظاهرية وتم نقله إلى مستشفى أجا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال نجله المدعو خالد فايز عرفات محمد منصور، 49 سنة عامل، ومقيم بذات القرية، أكد في محضر الشرطة، أنه أثناء عبور والده مياه ترعة «المنصورية» مستقلا المعدية خاصته «مركب صغير» من القرية محل إقامته إلى قرية «بشلا» دائرة مركز ميت غمر اختل توازنه وسقط بالمياه، وجرفه التيار وتوفى غرقا، ولم يتهم أحد بالتسبب في الوفاة ولا يشتبه فى وفاته جنائيا .