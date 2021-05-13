انتشال جثة شاب غرق في ترعة بطوخ هربا من الحر

تمكنت اجهزة الإنقاذ النهري من انتشال جثة شاب 14 عاما، غرق في ترعة بقرية السيفاء في أثناء الاستحمام هربا من الحر، جرى نقل الجثة للوحدة المحلية وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الحثة والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، بغرق شاب يدعى «أحمد ضياء عبده جبر 14 سنة»، مقيم بقرية السيفا التابعة للوحدة المحلية بأجهور الكبرى في ترعة البرشومية أمام قرية السيفا أمام الوحدة الصحية بالسيفا في أثناء نزوله للاستحمام هربا من الحر.

أخطرت الإدارة الصحية بطوخ، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى الوحدة الصحية بالسيفا، للكشف عليها من قبل طبيب الوحدة الصحية، وعمل تقرير بالواقعة، وتحرر محضر بمركز شرطة طوخ، وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق؛ شهد مزلقان بلتان بطوخ حادثا ماساويا، حيث اصطدم أحد القطارات بموتوسيكل بصندوق يستقله شخصان، ما أسفر عن مصرعهما في الحال، ونقل الجثتين إلى مستشفى طوخ المركزي وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثتين عقب مناظرة الطب الشرعي.

تلقى المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بدراجة نارية على مزلقان بلتان دائرة المركز، وأخطر اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، فانتقل العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، وتبين وفاة «سمير. ع. ا» 22 سنة، و«محمد. م. ا» 30 سنة، كانا يستقلان موتوسيكل بصندوق وصدمهما القطار القادم من القاهرة إلى بنها في أثناء عبورهما المزلقان.