«خدوا اللقاح».. «أطباء الدقهلية» يزور عدد من المستشفيات للتهنئة بالعيد

كثف الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، من زياراته الميدانية للأطباء في أماكن عملهم، خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2021، للاطمئنان على أحوال الأطباء، خاصة في هذه الظروف من جائحة كورونا وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، وزار خلال العيد 3 مستشفيات، وهم: «مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، ومستشفى الرمد التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، ومستشفى المنصورة التخصصي «العام القديم»، وحثهم خلال تلك الزيارات على أخذ لقاح كورونا، وأن الوضع الراهن يستوجب عدم تأخر الأطباء في أخذ اللقاح خاصة بعد أن وصل عدد شهدائهم بسبب فيروس كورونا إلى 76 شهيدا.

زيارات نقيب أطباء الدقهلية للمستشفيات في عيد الفطر

وقال الدكتور أسامة الشحات، إن الزيارات الميدانية استهدفت القطاعات المختلفة في أثناء عيد الفطر المبارك، للاطمئنان على الأطباء، وتهنئهم بعيد الفطر المبارك، وهم على رأس العمل في عيد الفطر المبارك، حيث تمت زيارة مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، ومستشفى رمد المنصورة التابعة لقطاع صحة الدقهلية أول أيام العيد، وفي اليوم الثاني للعيد تم زيارة مستشفى المنصورة التخصصي «العام القديم» التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.

الشحات يستكل زيارته غدا للتأمين الصحي

وأضاف الشحات لـ«الوطن» أنه سوف تُستكمل الزيارات ثالث أيام عيد الفطر، بزيارة مستشفى التأمين الصحي بسندوب التابع لقطاع التأمين الصحي بشمال شرق الدلتا، مؤكدا أن الزيارات للقطاعات المختلفة التي تقدم الخدمة الصحية، للاطمئنان على أحوال الأطباء، خاصة في مثل هذه الظروف من جائحة كورونا وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.

مناشدة نقيب أطباء الدقهلية للأطباء: «خدوا اللقاح»

يذكر أن نقيب أطباء الدقهلية، بث مقطع فيديو على صفحة النقابة على «فيسبوك»، أكد فيه أننا نمر الفترة الحالية، بذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، والتي أثرت تأثيرا شديدا جدا على كثير من أفراد المجتمع بكل فئاته وهيئاته، مؤكدا وجود عزوف من الكثير وتردد الكثير من أفراد المجتمع ومن الهيئة الطبية، خاصة الأطباء عن تعاطي فيروس كورونا والمبررات كانت غير كافية وغير واضحة، ونصح الجميع بأخذ اللقاح لأنه يقلل من الأعراض، حتى لو أصبنا بالمرض كما أنه يقلل من الأعراض ومن فرص دخولنا المستشفيات.