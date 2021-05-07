أسامة الشحات: كورونا في ذروتها.. وبعض الأطباء يعزفون عن اللقاح

قال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إننا نمر الفترة الحالية، في ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، والتي أثرت تأثيرا شديدا جدا علي كثير من الأفراد المجتمع بكل فئاته وكل هيئاته، مؤكدا وجود عزوف من الكثير وتردد الكثير من أفراد المجتمع ومن الهيئة الطبية، خاصة الأطباء عن تعاطي فيروس كورونا والمبررات كانت غير كافية وغير واضحة، وننصح الجميع بأخذ اللقاح لأنه يقلل من الأعراض حتى لو أصبنا بالمرض كما أنه يقلل من الأعراض ومن فرص دخولنا المستشفيات.

الشحات: نريد مناعة القطيع عن طريق لقاح كورونا

وأضاف الشحات، لـ«الوطن» أنني أنصح المجتمع بكل هيئاته وكل إفراده بأخذ جميع الوسائل الاحترازية حتى نكسر شوكة الموجة الثالثة، وفي نفس الوقت أناشد الحكومة بفتح مجال لإعطاء اللقاح وتوفيره بصورة أكثر حتى نجعل مناعة القطيع عن طريق اللقاح وليس عن طريق إصابات أفراد المجتمع.

نقيب أطباء الدقهلية ينعى اثنين من الأطباء

وفي سياق متصل؛ نعى الدكتور أسامة الشحات، أمس، اثنين من أعضاء نقابة أطباء الدقهلية، والذين توفوا بفيروس كورونا المستجد، هما الدكتور السعيد أبو النعاس، استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة العام سابقا، والذي توفى يوم 22 مارس 2021، وتم إدراجه ضمن «قائمة الشرف لأطباء الواجب» أمس فقط، بعد استكمال الأوراق اللازمة لإثبات إصابته بفيروس كورونا، وبعد ساعات فقط نعى الدكتورة إيمان محمد علي حسن، استشاري امراض النسا والتوليد، بمستشفى دكرنس العام، والتي توفيت اليوم.

وارتفع عدد شهداء كورونا من أطباء الدقهلية إلى 74 طبيبا خلال مقاومة الجائحة خلال عامي 2020، و2021، من بينهم 23 طبيب خلال عام 2021، ووضعتهم النقابة في «قائمة الشرف لأطباء الواجب»، والتي أعدتها النقابة منذ بداية جائحة كورونا وجمعوا فيها جميع الأطباء الذين ثبت وفاتهم بفيروس كورونا، ووضعناها في مدخل النقابة بمدينة طلخا، تضم أسماءهم وصورهم تكريما وتخليدا لهم».