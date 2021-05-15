مصرع ربة منزل وابنتها وإصابة 3 في انهيار منزل بسوهاج

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما، كما أصيب 3 آخرين، إثر انهيار سقف منزل مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب اللبن، عليهم بقرية العيساوية دائرة مركز أخميم بسوهاج، تم نقل الجثتين، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد ورود بلاغ بانهيار سقف منزل مكون من طابق واحد بالطوب اللبن بالعيساوية نجع الشيخ عمر دائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وقيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، والوحدة المحلية لقرية الكولا.

وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من مرفت رشاد علوي، 26 سنة، وابنتها زينب أحمد سلمى، 6 سنوات، «توفيتا فور وصولهما للمستشفي الجامعي»، حنان رشاد علوي، 22 سنة، باشتباه كسر بالساق الأيمن، فاطمة رشاد علوي، 18 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، علوي رشاد علوي، 9 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم. تم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى.

وتبين أن الحادث عبارة عن انهيار سقف منزل مكون من طابق واحد، مشيد بالطوب اللبن، وأن سبب الانهيار قدم المنزل وتهالكه، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وأوضح مصدر مسئول بالوحدة المحلية لقرية الكولا، أن الانهيار حدث بسبب قدم المنزل وأن الضحيتين والمصابين كانوا في مكان واحد لحظة الانهيار، وتم على الفور الانتقال إلى مكان الواقعة، وعمل كردون أمني حول المنطقة.

وأشار المصدر أن ربة المنزل وابنتها تم نقلهما وهما في غيبوبة إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتوفيتا فور وصولهما المستشفى، أثناء تقديم الإسعافات اللازمة، وحالة باقي المصابين مستقرة.