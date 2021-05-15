فصائل غزة تعلن قصفا صاروخيا جديدا على الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس، إنها قصفت مدينة أسدود برشقة صاروخية انتقامًا لضحايا الضفة المحتلة، ورداً على استهداف المدنيين شمال قطاع غزة، بحسب بيان لها، وكانت قصفت «كتائب القسام» مدينة بئر السبع برشقة صاروخية ردًا على أحداث العنف الجارية في الضفة الغربية، بحسب «روسيا اليوم».

كان مراسل «روسيا اليوم» في القدس، أكد أن صافرات الإنذار دوت في بئر السبع بعد إطلاق رشقات صاروخية من القطاع.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، استشهاد 26 شخصا بسبب التصعيد في غزة والضفة منذ ساعات الصباح، مؤكدة أن عدد الإصابات بلغ أكثر من 600.

وقالت الوزارة في بيان إن شخصا استشهد في الريحية بالخليل، وآخر في أريحا وثالث في رام الله، واثنان في سلفيت و4 في نابلس وواحد في جنين، فيما سقط 16 شهيدا في قطاع غزة.