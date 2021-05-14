نقيب محامي القاهرة يخاطب الدول العربية للتصدي لجرائم العدوان في غزة

قال حسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة، إنه منذ بدء الخليقة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها واليهود هم المغضوب عليهم لكفرهم بما أنزل الله وقتلهم الأنبياء والمرسلين، وأنه على هذا النهج الشيطاني يعيثون في الأرض فسادا، ولم يقف الأمر بهم عند حد احتلال الأراضي المقدسة، فاستمروا في تدنيس المقدسات للمسلمين والمسيحيين على حد سواء بالقدس الشريف.

وأضاف حسن أمين فى بيان له :«الآن بمنهج الإجرام الشيطاني الذي أقبلوا عليه، يقتلون إخواننا في فلسطين ويحرقون وينهبون ويأتون كل أنواع الخسة والغدر والندالة التي هي خصال الصهاينة، ولكن أين الأحرار من البشر على وجه البسيطة الذين ظهر عليهم صمت القبور إزاء أفعال بني إبليس؟ أين حمرة الحياء والخجل لدى الدول التي تتحدث عن الحرية وحقوق الإنسان؟ إن على أرض فلسطين المقدسة مسلمين ومسيحيين ومقدسات الإسلام والمسيحية، أين أمريكا وروسيا وفرنسا وإنجلترا من هذا الإجرام والبلطجة؟».

وتابع :«نحن على يقين من أن نصر الله قريب، ولكن مع الأخذ بالأسباب عملا بقول الحق تبارك وتعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم}، هذا نداء لكل شعوب العالم لدفع الأنظمة التي عميت بصائرها عن هذه الهجمة الإجرامية لبني صهيون وكف الأذى والقتل عن الفلسطينيين العزل ونوجّه النداء إلى كافة سفارات دول العالم بالقاهرة لنقل هذه الصرخة والنداء إلى حكوماتهم لنصرة إخواننا في فلسطين».

وأردف نقيب المحامين بجنوب القاهرة: «إن مجلس نقابة المحامين بجنوب القاهرة وهو في حالة انعقاد دائم قد آل على نفسه حمل الأمانة وأداء رسالته في نصرة إخواننا في فلسطين وتوزيع هذا البيان على كافة السفارات الأجنبية بالقاهرة، وفي الطليعة جامعة الدول العربية، وسفارات الدول العربية لاستنهاض الهمم وإيقاظ الضمائر والذمم والتصدي لإجرام بني إسرائيل، حين في ذلك قول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}».