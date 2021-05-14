آخر أخبار غزة اليوم.. القصف الإسرائيلي مستمر وارتفاع الشهداء لـ119

تضمنت آخر أخبار غزة اليوم الجمعة، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، حيث شنّت مقاتلاته الحربية في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، سلسلة غارات عنيفة في مناطق متفرقة من القطاع، وردّت حركة حماس، عقب تلك الغارات، بإطلاق رشقة صاروخية كبيرة صوب عسقلان، ما أدى إلى وقوع خسائر وإصابات لدى الاحتلال.

كما أعلنت كتائب «القسام» الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، استهدافها قاعدة «رعيم» العسكرية الإسرائيلية شرق قطاع غزة، برشقة صاروخية. وأطلقت رشقات صاروخية، إحداها تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة واشتعال النيران في بئر السبع.

كما عرضت كتائب «القسام»، فيديو لمهاجمة إحدى طائرات «شهاب» لمصنع الكيماويات في «نير عوز» وإصابته بشكل مباشر صباح اليوم.

الاحتلال الإسرائيلي يرفض وقف إطلاق النار في غزة لليوم الخامس

وفي اليوم الخامس على التوالي للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء والجرحى إلى 119 شهيدا من بينهم 31 طفلا و19 سيدة، بالإضافة إلى 830 إصابة بجراح مختلفة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح اليوم، عن أعداد الشهداء جراء عدوان الاحتلال المستمر على القطاع منذ الاثنين الماضي. بينما أعلن الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 5 مستوطنين في القصف الصاروخي الأخير لبئر السبع.

وحمل آلاف الفلسطينيين أطفالهم وممتلكاتهم وفروا من منازلهم اليوم، بعدما قصفت إسرائيل شمال قطاع غزة بنيران الدبابات والغارات الجوية، ما أسفر عن استشهاد عائلة مكونة من ستة أفراد في منزلهم وإلحاق أضرار جسيمة بأحياء أخرى، فيما قالت سلطات الاحتلال إنها عملية لتطهير أنفاق المسلحين.

ورفضت إسرائيل، الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال، تتطلع إلى إلحاق أضرار جسيمة بحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، وأطلقت مئات الصواريخ على إسرائيل.