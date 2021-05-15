غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في غزة واستشهاد 7 بينهم أطفال

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية في قطاع غزة، عن استشهاد سبعة أشخاص، بينهم عدد من الأطفال، في غارة جوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت خلالها منزلاً في مخيم الشاطئ بقطاع غزة.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن العديد من الأشخاص مازالوا محاصرين تحت الأنقاض، وذكرت التقارير إن بعض الأطفال من نفس العائلة التي تسكن المنزل، فيما أطلق عدد من المسلحين في غزة، وابلًا كثيفًا من الصواريخ على إسرائيل، مؤكدين أنها كانت ردًا على غارة الشاطئ.

وعلى جانب أخر أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، أنه سيواصل استهداف مواقع إطلاق الصواريخ.

وكانت أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت مدينة أسدود برشقة صاروخية انتقامًا لضحايا الضفة المحتلة، ورداً على استهداف المدنيين شمال قطاع غزة، بحسب بيان لها.

وكانت قصفت «كتائب القسام» مدينة بئر السبع برشقة صاروخية ردًا على أحداث العنف الجارية في الضفة الغربية، بحسب «روسيا اليوم».

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، استشهاد 26 شخصا بسبب التصعيد في غزة والضفة منذ ساعات الصباح، مؤكدة أن عدد الإصابات بلغ أكثر من 600، وقالت الوزارة في بيان إن شخصا استشهد في الريحية بالخليل، وآخر في أريحا وثالث في رام الله، واثنان في سلفيت و4 في نابلس وواحد في جنين، فيما سقط 16 شهيدا في قطاع غزة.