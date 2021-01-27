رئيس أكاديمية البحث العلمي يوضح طريقة الحصول على شهادة براءة اختراع

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن براءة الاختراع هي الشهادة التي تمنحها الدولة للمخترع ويكون له بمقتضاها حق احتكار واستغلال اختراعه مالياً لمدة محددة، موضحا أنها بمثابة المقابل الذي يقدم للمخترع نتيجة جهوده، فيعترف له القانون بحق خاص على الابتكار يمكنه من استغلاله مالياً سواء بنفسه أو بطريق التنازل عنه للغير، وهو حق مطلق للمخترع دون غيره في مواجهة الكافة وذلك لمدة 20 عاماً، يعود بعدها الابتكار إلى المجتمع، ويحق لأي فرد الاستفادة منه دون مقابل، ودون التعرض لأي جزاء جنائي.

صقر: البراءة تمنح لكل أنواع الاختراعات

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن براءة الاختراع تمنح لكل الاختراعات سواء كانت منتجات، أو طرق تصنيع في كافة ميادين التكنولوجيا، موضحا الطرق الواجب اتباعها من قبل المبتكر لتسجيل براءة الاختراع، وهي تقديم طلب لمكتب براءات الاختراع مع المستندات التى نص عليها القانون رقم 82 لسنة 2002، بالإضافة إلى سداد رسوم تقديم الطلب وهي نحو 150 جنيها مصريا، ويعفى الطلبة بكل فائتهم حتى لو طلبة دراسات عليا إعفاء كاملا من سداد المصروفات، ومن ثم تقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدعم مصروفات الفحص للطلبات المقدمة من المصريين.

وتابع: «يمنح الطلب رقما وتاريخ إيداع بالمكتب، كما أن القانون واللائحة التنفيذية تمنح مهلة لاستيفاء بعض المستندات، ومن ثم يجرى الفحص الشكلي للطلبات خلال 6 أشهر من تقديم الطلب، على أن يجري تحويل الطلبات للفحص الفني بأسبقية تقديمها للمكتب بعد 12 شهرا من تاريخ التقديم».

وأشار الدكتور محمود صقر، إلى أنه في حالة قبول الطلب فنياً يجري نشر القبول، فإذا لم يجري الاعتراض عليه يمنح البراءة، ويمكن لمقدم الطلب تقديم طلب للإيداع الدولي وذلك خلال مهلة 12 شهرا من تاريخ تقديمه بالمكتب.

وبشأن شروط منح براءة الاختراع، أوضح أنها تمنح طالما توافرت في الاختراع شروطاً ثلاثة هي: جدية البحث، والخطوة الإبداعية، والقابلية للتطبيق الصناعي، على أن يجري تقييم طلب براءة الاختراع من خلال الفحص الشكلي والفحص الموضوعي للطلب، حيث يتعلق الفحص الشكلي بالتأكد من استيفاء كافة المستندات القانونية المطلوبة وملئ نموذج تقديم الطلب بالشكل الصحيح.

الفحص من خلال فني متخصص في مجال الاختراع

وتابع: «يجري فحص موضوع الطلب من قبل فاحص فني متخصص في مجال الاختراع، حيث يقوم الفاحص بتصنيف الطلب، والبحث في كافة قواعد البيانات المتاحة، وفحص الطلب للتأكد من توافر شروط منح براءة الاختراع، وفي حالة الحاجة إلى بعض التوضيحات من مقدم الطلب، يجري إرسال تقرير من مكتب براءات الاختراع، ويمنح مقدم الطلب مهلة 3 أشهر لاستيفاء بنود التقرير».