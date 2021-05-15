يوسف زيدان يعلن موقفه من القضية الفلسطينية: «حروب الرب المزعومة»

علق الدكتور يوسف زيدان على تصاعد حدة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية يجب أن تُحل بالاستناد إلى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الدائر في المنطقة.

وأضاف «زيدان» على حسابه على موقع «فيسبوك»، قائلًا: «ردًّا على الكثيرين الذين يسألونني الرأي، ويتساءلون عن رؤيتي للأحوال الجارية في الجوار، أقولُ مجدَّدًا ما أعلنته مرارًا طيلة السنوات الماضية، المؤلمة: موقفنُا من القضية الفلسطينية يجب إرساؤه على قاعدة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتحضِّرة، وليس على متاهات الوهم ودوامات التدين التي تطحن رحاها المساكين لصالح المتاجرين المستفيدين من استمرار الصراع.. كما يجب التعبير عن موقفنا باللغة وبالمفاهيم وبالمفردات التي يفهمها العالم، وليس بزعيق الناعقين والصخب البهلواني للمهرجين والمبهرجين. هذا، وإلا سوف يظل الصراعُ بين العرب والعبرانيين مستعرًا للأبد، وتظل المآسي الإبراهيمية وحروبُ الرب المزعومة، مستمرة إلى ما لا نهاية . رُفعتِ الأقلام وجفَّتِ الصُحف"

آخر أخبار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني:

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مساء الاثنين الماضي، إلى 136 شهيداً، بينهم 31 طفلا، و20 امرأة، وإصابة أكثر من 1000، بينهم حالات خطيرة، ولحق دمار كبير في منازل وشقق سكنية وممتلكات المواطنين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، ضمن تغطية بشأن آخر أخبار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بسلسلة غارات تشنها طائراتها الحربية، إضافة إلى قصف مدفعي على منازل المواطنين، والمباني السكنية، وتجمعات المواطنين العزل.وفي مخيم الشاطئ نفذت طائرات الاحتلال مجزرة أدت إلى استشهاد 7 مواطنين بينهم طفلان وامرأتان، جراء قصف وحشي استهدف منزلهم دون سابق انذار في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حسب الوكالة الفلسطينية.