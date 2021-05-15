عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على جنوب قطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل لها، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وتم شن الغارات بطائرات بدون طيار استهدفت ميناء الصيادين غرب رفح وأراض زراعية شرق دير البلح.

على جانب أخر كانت أعلنت وسائل إعلام فلسطينية في قطاع غزة، عن استشهاد سبعة أشخاص، بينهم عدد من الأطفال، في غارة جوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت خلالها منزلاً في مخيم الشاطئ بقطاع غزة.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن العديد من الأشخاص مازالوا محاصرين تحت الأنقاض، وذكرت التقارير أن بعض الأطفال من نفس العائلة التي تسكن المنزل، فيما أطلق عدد من المسلحين في غزة، وابلًا كثيفًا من الصواريخ على إسرائيل، مؤكدين أنها كانت ردًا على غارة الشاطئ.